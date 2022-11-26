"Как реклама ритуальных услуг": Волочкова предстала перед россиянами в новом обличии

Анастасию Волочкову высмеяли за странный вид ее же поклонники.
Российская балерина Анастасия Волочкова решила удивить своих подписчиков новыми кадрами с фотосессии, но была высмеяна.
На своей страничке в Instagram Волочкова опубликовала ролик, в котором показала как создавалась ее новая фотосессия.
"Изюминкой" видео стал фильтр, который сделал из лица одиозной балерины мультяшного персонажа.
Поклонники не оценили такой авторский ход автора, а Волочкову подняли на смех.
"Извините конечно, но как реклама ритуальных услуг", "Навертели-перемудрили. "Не пойми что получилось. Не то драма, не то мультик, не то сексуальный подтекст", "У меня кровь из глаз пошла", "О Боги, мои глаза", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.
Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.
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