"Ему место в зоопарке или психдиспансере": Джигурда устроил вакханалию в доме Волочковой

Никита Джигурда сейчас находится в гостях у Анастасии Волочковой.
Одиозный российский актер Никита Джигурда, который гостит у Анастасии Волочковой, поразил странным поведением.
На своей страничке в Instagram Волочкова поделилась видео, на котором Джигурда стоял на ступеньках в ее доме и выкрикивал невнятные фразы нечеловеческим голосом.
"Никита, я тебя обожаю", - оценила перформанс актера балерина.
А вот поклонники Волочковой были не столь щедрыми на лестные комментарии. Многие вообще не понимают, почему Джигурдой до сих пор не занимаются специалисты.
"Аптеки были уже закрыты? Дайте деду таблетку", "Какой противный голос. "Почему Джигурда приходит к вам,а стыдно мне? Ещё это ваша дочь смотрит", Блин, хорошо детей в доме нет. Даже не представляю такого гостя в доме, сколько дней потом в себя приходить", "Джигурда одну Браташ уже споил и до могилы довёл. Отжал наследство. Сейчас за Волочкову взялся", "Господи, да ему место в зоопарке или психдиспансере. Его по ходу откуда-то периодически выпускают", - писали в комментариях под видео.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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