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"Ему место в зоопарке или психдиспансере": Джигурда устроил вакханалию в доме Волочковой

23 ноября 2022, 01:32

Никита Джигурда сейчас находится в гостях у Анастасии Волочковой.

Никита Джигурда
Джигурда устроил вакханалию в доме Волочковой / скриншот

Одиозный российский актер Никита Джигурда, который гостит у Анастасии Волочковой, поразил странным поведением.

На своей страничке в Instagram Волочкова поделилась видео, на котором Джигурда стоял на ступеньках в ее доме и выкрикивал невнятные фразы нечеловеческим голосом.

"Никита, я тебя обожаю", - оценила перформанс актера балерина.

А вот поклонники Волочковой были не столь щедрыми на лестные комментарии. Многие вообще не понимают, почему Джигурдой до сих пор не занимаются специалисты.

Никита Джигурда
Никита Джигурда / скриншот

"Аптеки были уже закрыты? Дайте деду таблетку", "Какой противный голос. "Почему Джигурда приходит к вам,а стыдно мне? Ещё это ваша дочь смотрит", Блин, хорошо детей в доме нет. Даже не представляю такого гостя в доме, сколько дней потом в себя приходить", "Джигурда одну Браташ уже споил и до могилы довёл. Отжал наследство. Сейчас за Волочкову взялся", "Господи, да ему место в зоопарке или психдиспансере. Его по ходу откуда-то периодически выпускают", - писали в комментариях под видео.

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда
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