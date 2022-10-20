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"Все ради амбиций карлика": Волочкова решила "спасти" украинских детей, но поплатилась

20 октября 2022, 02:42

Анастасию Волочкову досталось от разъяренных украинцев.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила свои цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

На своей страничке в Instagram она сообщила, что деток "обогреют и угостят".

"Я и не рассчитывала. Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск, мы с вами. От чистого сердца передали 150 пригласительных Вашим детям, проживающим в московском регионе, на мой добрый спектакль 27-го в "Известия-Холл", - написала Волочкова.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Пост Волочковой
Пост Волочковой / скриншот

"Что??? Обогреем ??? В начале все разрушим дома семьи и судьбы, все ради амбиций карлика, а потом заставим смотреть великий "балет"! За что такие страдани", "Вы серьезно? Ваши солдаты их дома лишили, многие вообще сиротами остались, продолжаете разрушать города. И вы для них танцевать собрались", "Пришли, раздербанили города, поубивали мирное население, разрушили школы, больницы, всё поворовали и в конце решили устроить "праздник" в виде балетика неадекватной алкоголички", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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