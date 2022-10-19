"У неё даже челюсть не двигается": пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение у россиян

Пьяная Волочкова в пижаме вызвала отвращение россиян / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которую давно обвиняют в злоупотреблении алкоголем, высмеяли за внешний вид.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео-анонс своего участия в спектакле.

"Приходите с детьми. Им будет интересно. Ждём вас, дорогие", - подписала кадры Волочкова.

Поклонники балерины были в шоке - на кадрах их любимица была явно в нетрезвом состоянии.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Алкоголь губит", "Я так понимаю вход будет сводный?", "Язык заплетается", "У неё даже челюсть не двигается, стиснула зубы жалко, что женщина себя растрачивает. Женский алкоголизм, это очень сложная тема для обсуждения. Настю можно только пожалеть", "Опять в слюни, еле языком ворочает", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова резко изменилась после ярких фотосессий. Теперь она выглядит даже хуже прежнего.

Больше позора Волочковой: