"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

Анастасия Волочкова вспомнила былые деньки с Николаем Басковым, когда они были вместе.
Российская балерина Анастасия Волочкова решила поздравить певца Николая Баскова с днем рождения, но нарвалась на критику.
На своей страничке в Instagram она опубликовала совместное видео с Басковым, сопроводив его поздравлением.
"Как много нас связывает ! Эмоций, творчества, взлетов, падений, переживаний, отчаяний, разочарований и надежд.. Любви и предательства со стороны недоброжелателей и завистников", - написала Волочкова.
Поклонники балерины не поверили в искренность ее слов.
"Чё старье то постишь? На сегодняшний день тебя никуда не пригласили, ибо не рукопожатная", "Ой, Господи...Что вас там связывает... Попиарились на паре передач, что типа жили вместе.. Ну может и пожили вместе пару дней, как соседи. Все фальшиво...Вам не обидно ,что дружба только на словах?", "А Коля не на фронте?", "Коля топит за войну", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.
Также мы показывали, что Волочкова, которая прославилась своими шпагатами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.
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