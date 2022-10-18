"Коля топит за войну": Волочкова показала, как развлекается с Басковым

Волочкова показала, как развлекается с Басковым / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила поздравить певца Николая Баскова с днем рождения, но нарвалась на критику.

На своей страничке в Instagram она опубликовала совместное видео с Басковым, сопроводив его поздравлением.

"Как много нас связывает ! Эмоций, творчества, взлетов, падений, переживаний, отчаяний, разочарований и надежд.. Любви и предательства со стороны недоброжелателей и завистников", - написала Волочкова.

Поклонники балерины не поверили в искренность ее слов.

Волочкова и Басков / скриншот

"Чё старье то постишь? На сегодняшний день тебя никуда не пригласили, ибо не рукопожатная", "Ой, Господи...Что вас там связывает... Попиарились на паре передач, что типа жили вместе.. Ну может и пожили вместе пару дней, как соседи. Все фальшиво...Вам не обидно ,что дружба только на словах?", "А Коля не на фронте?", "Коля топит за войну", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы показывали, что Волочкова, которая прославилась своими шпагатами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.

Больше позора Волочковой: