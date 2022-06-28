"Я - счастливая мама": Волочкова показала редкие фото с 16-летней дочкой

Волочкова показала редкие фото с 16-летней дочкой, которую забрал у нее отец / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости.

На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

"Моя любимая доченька Ариадна приехала в гости покачать меня на качели. Какая же она стала взрослая! Ей скоро исполнится 17 лет. Мы прекрасно провели время! Когда она была маленькой, на качелях катала её я. Но так быстро летит время! И все меняется. Какие бы нас не разделяли расстояния, мы всегда рядом! И ведь мы с Аришей так похожи характерами, мировоззрением и не только. Это самый прекрасный Человек! А я - счастливая мама. Я восхищаюсь внутренним миром этой прекрасной леди. Ее талантами, трудолюбием, знаниями, поэтическим даром, художественным, музыкальным, знанием иностранных языков, а, главное, человечностью и добротой", написала балерина в подписи к фото.

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Отметим, что Ариадна с 13 лет живет с отцом. Волочкова убеждена, что бывший муж настроил Ариадну против нее и продолжает делать это по сей день.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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