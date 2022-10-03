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"Это детям надо обязательно показывать?": Волочкова собрала целый зал, чтобы расставить ноги

3 октября 2022, 01:38

Анастасия Волочкова решила показать свои умения на публике.

Анастасия Волочкова
Волочкова собрала целый зал, чтобы расставить ноги / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила "тряхнуть стариной", но крупно опозорилась на публике.

На своей страничке в Instagram она рассказала, что решила поделиться своим балетны опытом с другими.

"Показала я сегодня мой Мастер-класс в моем балетном зале для гостей", - сообщила Волочкова.

На мероприятие к одиозной балерине пришли в основном пожилые женщины и дети. Волочкова удивляла их фирменным шпагатом.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Поклонники высмеяли публичный позор балерины.

"Где грация, лёгкость, воздушность? Какое-то всё угловатое, жёсткое, грубое. Словно растяжка в борцовском клубе интересно, что этот дядька з усами там делал", "Контингент конечно как в ЖЕКе...похоже на мастер-класс "как пробить дно" странно, что ее не пригласили на вчерашний цирк на красной площади", "Это детям надо обязательно показывать?", "Ни красоты ни грации, тупо техничные махи порванными связками, пластики тоже нет", "Пришли на фрика посмотреть, поржать, поснимать, а потом дома ещё поржать. Это позорище", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы показывали, что Волочкова, которая прославилась своими шпагатами, решила побаловать своих поклонников новым трюком. Она опубликовала фото, на котором показала экстремальный шпагат - ноги она закинула на перила балкона.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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