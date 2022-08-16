"Так жалко вас": люди насмехаются над лицом Волочковой

Балерина сильно перестаралась на тренировке.
Российская балерина Анастасия Волочкова резко изменилась после ярких фотосессий. Теперь она выглядит даже хуже прежнего.
На своей страничке в Instagram она опубликовала видео тренировки, на которой она активно размахивала руками и ногами.
Внимание поклонников привлек макияж, с которым Анастасия явно перестаралась. Некоторые из них даже допустили, что балерина испытывает проблемы со зрением.
"Поздравляю, получилось - на щеках, как у Пушкина, "сенаторские бакенбарды", "Настя сильно близорукая, не видит своего макияжа, кажется не видно….добавлю ещё)", "Почему-то так жалко вас, одинокая, пытающаяся всем что-то доказать, может что-то в Вашей жизни изменится?", - писали в комментариях под постом.
Напомним, ранее Волочкова поразила неожиданным преображением. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.
Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
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