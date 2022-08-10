"Нарастите волосы": Волочкова изменилась до неузнаваемости

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила неожиданным переобращением.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.

"Я человеком остаюсь настоящим", - написала Анастасия в подписи к фото.

Судя по всему, это разовая акция - после фотосессии Волочкова вернется к прежнему образу, который так ненавидят ее поклонники.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Нарастите волосы", "Очень загадочно и эффектно, может, Вам этот стиль использовать в обычной жизни?", "Оказывается, вам просто нужны волосы. Совсем другой человек", "Ну с фотошопом перегнула, как всегда. Рука как палка! Насть, ты смотри хоть, сравнивай обе руки!", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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