УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Нарастите волосы": Волочкова изменилась до неузнаваемости

10 августа 2022, 02:35

Поклонники не узнают балерину.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила неожиданным переобращением.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото резкой смены имиджа.

"Я человеком остаюсь настоящим", - написала Анастасия в подписи к фото.

Судя по всему, это разовая акция - после фотосессии Волочкова вернется к прежнему образу, который так ненавидят ее поклонники.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Нарастите волосы", "Очень загадочно и эффектно, может, Вам этот стиль использовать в обычной жизни?", "Оказывается, вам просто нужны волосы. Совсем другой человек", "Ну с фотошопом перегнула, как всегда. Рука как палка! Насть, ты смотри хоть, сравнивай обе руки!", - писали в комментариях под постом.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Смотрите также:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:35

"Нарастите волосы": Волочкова изменилась до неузнаваемости

02:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли опасаться русской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

01:46

"Сбегут в РФ": эксперт объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами после деоккупацииВидео

00:07

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

09 августа, вторник
23:57

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

Реклама
23:36

"Война должна закончиться Крымом": Зеленский высказался о взрывах на авиабазеВидео

23:32

"Очень больно": Зеленская не сдержала слез, рассказывая японцам о погибшей ЛизеВидео

23:05

"Есть две версии": Арестович допустил удары по Крыму из украинского оружияВидео

22:55

"Теперь мы диктуем условия": Путину могли доложить об ударе по Крыму на этапе планирования - ЖдановВидео

22:46

"Ты не офицер": украинского ведущего не взяли в армию

22:39

США ввели жесткие санкции против чиновников Беларуси: кто попал в список

22:30

ВСУ перехватывают инициативу в войне: эксперт назвал 3 причины, почему оккупанты "тормозят наступление"Видео

22:03

"Города утопают в трупах": россияне превратили Луганщину в руины, Попасную отстраивать не будутВидео

21:57

У Путина открылись глаза, он жалуется на проблемы алкоголизма и бедности в РФ

21:48

Появилось видео момента мощных взрывов на аэродроме в КрымуВидео

21:40

В Украине может прекратить работу главный производитель детского питания

21:38

Harpoon достанет до Крыма: военный эксперт назвал следующую цель ВСУВидео

21:29

США помогут разминировать Украину: сколько денег дадут на подготовку саперов

21:17

Арестович пофилософствовал и рассказал женщинам, как найти настоящую любовьВидео

21:17

Новофедоровка была "анонсом" серии ударов по Крыму, дальше будет Крымский мост – ЖдановВидео

Реклама
20:52

По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York TimesВидео

20:51

Олег Жданов поведал, будет ли мстить Россия за "прилеты" по авиабазе в КрымуВидео

20:47

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФВидео

20:32

После взрывов в Новофедоровке Крымский мост становится целью номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович учуял "нацизм" в предложение Зеленского выгнать русских из стран ЗападаВидео

20:20

Мощный "прилет" по Крыму: перепуганный Аксенов сообщил о жертвеВидео

20:10

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

19:58

"Я его не люблю": Приходько снова "штрыкает" Потапа

19:57

"Все только начинается": Подоляк мощно высказался о "прилетах" по авиабазе в КрымуВидео

19:37

"Бавовна" в Крыму: что известно о ключевом аэродроме оккупантов в НовофедоровкеВидео

19:36

Война в Украине может закончиться до конца года: Жданов назвал главное условиеВидео

19:33

Актер-путинист Стивен Сигал приехал на Донбасс посмотреть на место убийства украинских пленных

19:25

Напоминаем о запрете курения: в Минобороны с юмором отреагировали на взрывы в КрымуВидео

19:23

Большие неприятности и козни врагов: 2 знака зодиака ждут испытания до конца 2022 годаВидео

19:15

Запрет на въезд для россиян в западные страны должен быть тотальныммнение

19:10

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС: к этому причастны вагнеровцы - разведкаВидео

18:59

"Пробили окно" в российском ПВО: эксперт объяснил удар по аэродрому РФ в КрымуВидео

18:46

"Торчат ребра": на Орбакайте накинулись в сети за чрезмерную худобу

18:01

Удар по складам с БК и взлетной полосе: в РФ раскрыли детали взрывов в НовофедоровкеФотоВидео

18:00

"Кремлю приготовиться": Арестович отреагировал на удар по КрымуВидео

Реклама
17:45

"Он все время пьян": бывший депутат Госдумы рассказал, как Путин за пьянство выгнал из премьеров Медведева

17:28

Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMSВидео

17:13

"Выбешивает": дочь Заворотнюк вызверилась на вопрос о младшей сестре

17:06

"Возможна беременность": нумеролог дал прогноз по браку Медадже и БрежневойВидео

16:57

Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"Видео

16:45

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - ReutersВидео

16:44

У Украины уже есть ракеты с дальностью 200-300 км, она ударила ими по Крыму – АндрусивВидео

16:37

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

16:33

Тьма для оккупантов была "адской": мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу

16:28

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамствомВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять