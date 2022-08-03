"Совсем не похожи на человеческие": Волочкова без бюстгальтера напугала людей

Балерина без стеснения показала неприличное фото.
Российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.
На своей страничке в Instagra она опубликовала фото со спортзала, на котором позировала сидя на паркете.
Не секрет, что занятия балетом не щадят ноги балерин. Такая же судьба настигла и ступни Волочковой.
"Приятная послерепетиционная усталость ножек", - подписала Анастасия снимок, на котором показала изувеченные ступни.
Примечательно, что сожаления среди ее подписчиков кадр не вызвал - многие осудили ее.
"Это ужас какой-то", "Анастасия, если Вы считаете себя эстеткой, зачем ноги то везде совать?", "Смотрю из любопытства и жалко Настю, не вернуть молодость и жизнь под откос, глубоко несчастный человек …", "Стопы совсем не похожи на человеческие. Как от ископаемого динозавра", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина и певица Анастасия Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.
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