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Звезда сериала Папаньки разводится с мужем

26 февраля 2023, 15:19
Ольга Атанасова признается - ждет получения официальных документов с огромным нетерпением.
Ольга Атанасова
Ольга Атанасова рассталась со своим мужем - в марте закончится бракоразводный процесс / instagram.com/ananasova_olya

Украинская актриса, звезда сериалов Кадеты, Две матери, Разница в возрасте, Папаньки, Ольга Атанасова в откровенном интервью для Алины Доротюк призналась, что больше не состоит в отношениях со своим мужем.

Идеальная картинка семейной жизни из социальных сетей скрывала тот факт, что супруги просто "переросли" свой брак, считает Атанасова. У нее 13 лет разницы с мужем, на момент их встречи Сергею было 40 лет - уже сформировавшаяся личность.

Сама же Ольга лишь начинала осознавать, чего хочет от жизни, и со временем разница в ее системе ценностей, и ее супруга, стала слишком очевидной. "Какой-то конкретной причины, наверное, нет. Наверное, пришло время нам развестись. Все состояло из каких-то маленьких мелочей. Кажется, мы вовремя закончили наши отношения. Нет, если есть желание, всегда можно все вернуть. Но нужно ли? Мне кажется, что нет. Ты уже не зайдешь в те же отношения. …Возможно, я переросла эти отношения", - говорит актриса.

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Также она отметила, что расставание произошло еще до войны. И на развод подал именно Сергей, а не она. Впрочем, с оформлением документов он не спешит.

Актриса подчеркивает: связь с бывшим возлюбленным не поддерживает - они общаются лишь о том, что касается их общей дочери. "Я не замужем. Мы давно разорвали отношения. Очень редко общаемся. Очень жду официальной бумажки. Сергей подал на развод еще за два месяца до полномасштабной войны. В первых числах марта я буду официально разведена", - рассказывает Ольга.

Ранее украинский экстрасенс Максим Гордеев раскрыл личность своей второй половинки - ведун признался, что знаком с ней практически двадцать лет, за которые они вместе пережили множество взлетов и падений.

Также завесу тайны о своем избраннике приоткрыла певица и продюсер Наталья Могилевская - новую любовь артистка встретила во время полномасштабной войны в Украине.

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