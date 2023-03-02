Недолго горевала: Мадонна показала нового мальчика-игрушку

Ненасытная поп-звезда нашла себе нового бойфренда, с которым теперь отжигает в Нью-Йорке.

Мадонна нашла себе нового бойфренда - 29-летнего боксера / instagram.com/madonna

64-летняя Мадонна еще менее недели назад оплакивала свой роман с 23-летним манекенщиком (который, по слухам, ушел от нее к девушке более подходящей ему по возрасту), а теперь отрывается в компании нового бойфренда.

Об этом сообщает издание DailyMail со ссылкой на источник в окружении певицы. На сей раз ее выбор пал не на модель, а на спортсмена - Мадонне приписывают роман с 29-летним боксером Джошем Поппером.

Мадж познакомилась с ним, так как он тренирует одного из ее детей, однако, по словам свидетелей, между ним стремительно развиваются отношения, которые давно вышли за рамки деловых.

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Неугомонная звезда даже публиковала снимки с Поппером, однако позже их удалила. Впрочем, свое фото с новой возлюбленной показал и боксер - он не стал скрывать их от посторонних глаз.

Мадонна и Джош Поппер, ее новый кавалер / instagram.com/_joshpopper

Ранее стало известно, что британская поп-дива Адель второй раз собралась под венец - на концерте ее заметили с крупным кольцом на безымянном пальце. Певица состоит в длительных отношениях со спортивным агентом Ричем Полом.

Также впервые о романтических отношениях рассказал украинский ведущий Алексей Суханов - 50-летний шоумен признался, что его вторая половинка заставляет его задуматься о семье.

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