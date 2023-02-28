"В 50 лет остаться одиноким задом не хочется": Суханов впервые рассказал про свой роман

Украинский журналист, ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов умеет вывести на откровенный разговор любого, однако в реальной жизни шоумен предпочитает молчать, особенно о том, что касается его личной жизни.
Суханов был 13 лет женат на женщине по имени Ольга. В 2016 году супруги развелись, и ведущий искренне рад, что в новом браке его экс-возлюбленная наконец обрела семейное счастье. О своем счастье он скромно умолчал, однако в интервью для ЖВЛ обосновал это решение - его вторая половинка не хочет публичности, а хайп ради хайпа ему не нужен.
"Я не хочу кормить публику своей личной жизнью только для того, чтобы появляться в информационном пространстве, или на полосах газет, или еще где-то. Я бы мог рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?" - размышляет ведущий.
Впрочем, есть то, что Суханову скрыть не удалось - в новых отношениях он по-настоящему счастлив, и очень дорожит этим союзом. "Ой, чтобы не сглазить, знаете. А то в 50 лет остаться одинокой задницей не совсем хочется. Все хорошо, что вы!" - с улыбкой отмахивается шоумен. Хотя он и признается - сейчас учится строить отношения заново - сдерживать эмоции, решать конфликты, адекватно выражать свои чувства.
Надеется Алексей Суханов и однажды стать отцом, однако в эту тему он углубляться не стал, лишь отметив, что она для него очень болезненная.
Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.
Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.
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