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"В 50 лет остаться одиноким задом не хочется": Суханов впервые рассказал про свой роман

28 февраля 2023, 11:53
Алексей Суханов признался - готов оберегать свою вторую половинку столько, сколько потребуется.
Алексей Суханов
Алексей Суханов впервые рассказал о своей личной жизни / instagram.com/suhanov.official

Украинский журналист, ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" Алексей Суханов умеет вывести на откровенный разговор любого, однако в реальной жизни шоумен предпочитает молчать, особенно о том, что касается его личной жизни.

Суханов был 13 лет женат на женщине по имени Ольга. В 2016 году супруги развелись, и ведущий искренне рад, что в новом браке его экс-возлюбленная наконец обрела семейное счастье. О своем счастье он скромно умолчал, однако в интервью для ЖВЛ обосновал это решение - его вторая половинка не хочет публичности, а хайп ради хайпа ему не нужен.

"Я не хочу кормить публику своей личной жизнью только для того, чтобы появляться в информационном пространстве, или на полосах газет, или еще где-то. Я бы мог рассказать, если бы это было по желанию моей второй половинки. Если она этого не желает, разве я могу нарушать это правило?" - размышляет ведущий.

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Впрочем, есть то, что Суханову скрыть не удалось - в новых отношениях он по-настоящему счастлив, и очень дорожит этим союзом. "Ой, чтобы не сглазить, знаете. А то в 50 лет остаться одинокой задницей не совсем хочется. Все хорошо, что вы!" - с улыбкой отмахивается шоумен. Хотя он и признается - сейчас учится строить отношения заново - сдерживать эмоции, решать конфликты, адекватно выражать свои чувства.

Надеется Алексей Суханов и однажды стать отцом, однако в эту тему он углубляться не стал, лишь отметив, что она для него очень болезненная.

Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.

Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.

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