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"Хочу, чтобы россияне осознали свою ответственность": Клаус Майне рассказал о поддержке Украины

17 февраля 2023, 17:39
Рок-звезда и лидер группы Scorpions дал эксклюзивное интервью Алексею Суханову.
Алексей Суханов и Клаус Майне в ток-шоу Говорит вся страна
Алексей Суханов и Клаус Майне в ток-шоу Говорит Суханов / Пресс-служба

27 февраля в 19:30 на телеканале 1+1 Украина состоится премьера главного ток-шоу "Говорит вся страна", где в формате журналистского расследования авторы проекта будут раскрывать детали событий, которые вызвали общественный резонанс.

Сегодня на YouTube-канале авторского проекта Алексея под названием "Говорит Суханов" ведущий представил эксклюзивное интервью с другом Украины и рок-звездой, лидером группы Scorpions Клаусом Майне. Певец рассказал, считает ли россиян виновными в войне, что поразило его в украинцах и как они поддержали его в самый сложный момент жизни.

Клаус Майне говорит, что считает виновными в полномасштабном вторжении не только руководство рф, но и всех рядовых граждан россии, ведь пропаганда сделала свое дело.

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"Немцы во время Второй мировой войны напали на полмира. И мы, когда взрослели, чувствовали общую вину. Для нас было понятно, что на каждом немце есть часть вины за Вторую мировую войну. Немцы были побежденными в той войне, и затем шаг за шагом начало выясняться, что тогда произошло: Холокост и все те ужасные вещи, это все поставило на нашу страну клеймо общей вины. Я хотел бы, чтобы люди в России поняли, что сейчас происходит, и сами вывели ощущение собственной ответственности за то, что невинные люди погибают, получают ранения, теряют дом. Да, говорят: "Это не русские, это режим", но россияне поддерживают этот режим. Есть разные социологические исследования, сколько россиян поддерживают войну. Конечно в этом так же виновата и пропаганда. Но вы знаете, аполитичному музыканту, который путешествует по всему миру, трудно ответить на этот вопрос. Я бы очень хотел сказать, что не все россияне виноваты, но я боюсь что это не так. Я бы очень хотел, чтобы россияне осознали, какую ответственность они несут", - сказал Клаус.

Певец говорит, что гордится украинцами, их патриотизмом и преданности Родине , ведь нужно иметь большую силу, чтобы защищать дом и не бояться потерять жизнь.

Алексей Суханов и Клаус Майне в ток-шоу Говорит вся страна
Алексей Суханов и Клаус Майне в ток-шоу Говорит Суханов / Пресс-служба

"Я очень впечатлен тем, как горячо они преданы своей стране в эти месяцы войны. Огонь, который пылает в их сердцах. Они все патриоты. Я не думаю, что есть что-то более сильное, чем это чувство, не убегать, а сказать: "Я противостою этой трудной и опасной ситуации, которая может забрать мою жизнь или жизнь моих близких, но я буду здесь, и моя страна может на меня положиться". Перед этим я могу лишь склонить голову и стать на колени, это действительно чрезвычайно", - говорит Клаус.

Рок-звезда говорит, что когда-то украинцы поддержали его в самый тяжелый момент его жизни, тот случай навсегда соединил его с Украиной.

"Очень хорошо помню чрезвычайно эмоциональный момент в 2012 году, который раз и навсегда соединил меня с Украиной. Когда я на гастролях в Харькове получил известие о смерти моей мамы - это было очень шокирующее известие. Ее похоронили через несколько дней. И сразу после похорон состоялся наш концерт во Львове. И наши украинские фанаты знали, что я несколько дней назад похоронил свою маму и они стояли перед сценой и поднимали вверх баннеры: "Клаус, мы с тобой!". Для меня это был крайне эмоциональный момент, который навсегда соединил меня с Украиной и который я никогда не забуду", - говорит Майне.

На гастролях в Лас-Вегасе певец презентовал новую версию легендарной песни "Wind of Change" в который заменил слова "Я гуляю вдоль Москвы-реки, вплоть до Парка Горького, пусть звучит твоя балалайка" на "Прислушайся к моему сердцу, оно говорит "Украина" и ждет что ветер изменится". Клаус говорит, что это важный шаг, который покажет, что не ко времени романтизировать Россию.

"Мы можем понять, осмыслить и почувствовать боль украинцев. Конечно, это не то же самое, как например пережить все самому, но мы очень искренне разделяем эту боль. Наиболее отчетливо это проявилось в начале прошлого года в марте, когда мы продолжали турне, у нас вышел новый альбом и мы дали первые концерты в Лас-Вегасе, где спели "Wind of Change". Мы должны были обдумать наш сет-лист. Песня "Wind of Change" настолько иконична в этом контексте, что я сказал своим коллегам по группе: "Я не хочу петь эту песню так, как я делал это в последние 30 лет, потому что кажется ветер развернулся". Не время романтизировать Россию строками вроде "Я гуляю вдоль Москвы-реки, вплоть до Парка Горького, пусть звучит твоя балалайка" и тому подобное. Я сказал группе: "Друзья, или мы вообще не играем эту песню, но если мы ее сыграем, то позвольте, я изменю несколько строк". Так я и сделал, и долго думал: "Что я могу сказать?". И я начал слушать свое сердце. И что же у меня было в сердце? У меня в сердце Украина! И я больше всего хотел, чтобы прежде всего люди из Украины почувствовали нашу солидарность. И поэтому было совсем несложно найти первую строчку: "Прислушайся к моему сердцу, оно говорит 'Украина' и ждет что ветер переменится". И в таком виде мы с марта целый год пели эту песню на почти шестидесяти концертах в Европе, США и Канаде. Было пролито много слез, мы видели много украинских флагов во время путешествий и это был наш вклад в поддержку наших друзей из Украины. И это то, что в нашем сердце и наш вклад в то, чтобы показать, как мы поддерживаем Украину", - говорит Клаус.

Полное интервью смотрите по ссылке.

Напомним, недавно телеканал 1+1 объявил сбор историй для ток-шоу "Говорит вся страна", ведущим которого стал известный тележурналист Алексей Суханов. Отныне каждый телезритель может поделиться собственной резонансной историей и стать частью нового проекта на 1+1. Для того, чтобы ваш жизненный опыт был услышанным, нужно заполнить анкету, подробно описать события, которые произошли с вами и вашей семьей, поделиться фотографиями или видеоматериалами. Ни одна история не должна быть забытой в такое сложное время, ведь миссия ток-шоу "Говорит вся страна" - найти правду и установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени.

С помощью сюжетов, героев и свидетелей шаг за шагом будут проявляться новые факты кейсов, которые всколыхнули всю страну. В каждом эпизоде истории будут комментировать эксперты - психологи, врачи, криминалисты, адвокаты и специалисты других сфер, которые совместно с ведущим проекта Алексеем Сухановым будут шаг за шагом устанавливать правду и поднимать социальные проблемы.

Ссылка на сбор историй.

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