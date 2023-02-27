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Поп-дива Адель выходит замуж за своего бойфренда

27 февраля 2023, 23:50
После двух лет отношений с Ричем Полом, на пальце Адель наконец заметили заветное колечко.
Адель
Адель выходит замуж за Рича Пола - СМИ / instagram.com/adele

Британская певица Адель похоже скоро пойдет под венец - по крайне мере так сообщает The Daily Mail с отсылкой на проверенный источник. Правда, с помолвкой артистку фанаты начали поздравлять еще вчера, после ее концерта в Лас-Вегасе.

Адель выложила фотографии с выступления на своей странице в Instagram, и на одном из кадров поклонникам удалось рассмотреть кольцо весьма внушительных размеров на безымянном пальце певицы.

Слухи о том, что она собирается замуж, стали распространяться, едва в СМИ появилась информация о том, что она закрутила роман со спортивным агентом Ричем Полом. Пара познакомилась в скорости после завершения бракоразводного процесса артистки с ее бывшим мужем Саймоном Конекки.

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Адель и Рич вместе с 2021 года. Певица уже не раз признавалась, что открыта к новому браку и слегка скучает по статусу жены.

От предыдущего брака она воспитывает сына (2012 г.р.), имя и лицо которого до сих пор скрывает от прессы. Стоит отметить, что отношения Адель и Пола - гораздо более публичны, чем брак певицы с Конекки.

Адель
Адель выходит замуж за Рича Пола - СМИ / instagram.com/adele

Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.

Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.

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