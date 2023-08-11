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Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

Дмитрий Видоменко
11 августа 2023, 18:51 обновлено 11 августа, 18:53
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Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили свой долгий развод - семилетную и весьма дорогостоящую судебную тяжбу.
Питт, Джоли
Питт и Джоли судились в общей сложности около семи лет - СМИ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарные голливудские киноартисты Брэд Питт и Анджелина Джоли завершили бракоразводный процесс ‒ через семь лет судебных тяжб. Об этом сообщает американское издание In Touch Weekly со ссылкой на свои источники в окружении артистов.

"Они потратили так много денег на эти судебные баталии, включая борьбу за опеку, и Энджи в итоге могла разориться из-за этого, поэтому было бы разумно сократить ее потери. Это большая победа Брэда", — сообщают источники.

После того, как Джоли и Питт объявили о разрыве в сентябре 2016 года, они не могли поделить винодельню Chateau Miraval на юге Франции и решить вопрос по поводу опеки над детьми.

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Сообщается, что Питт получил полный контроль над поместьем во Франции и право совместной опеки над детьми, однако обязался выплатить Джоли громадную компенсацию ‒ в размере 250 миллионов долларов. Инсайдеры отмечают, что актриса согласилась прекратить судиться исключительно из-за денег, а также, чтобы поставить точку в "мучительных переговорах".

"Она просто стремилась к финансовой независимости и к некой форме мира и закрытия этой глубоко болезненной и травмирующей главы в жизни ее и детей", — подытожили источники.

Напомним, ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

До того также Анджелина Джоли весной прошлого года приезжала в военный Львов. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.

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