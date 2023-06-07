Копия Брэд Питт: дочь актеров повторила легендарную мамину стрижку "ежик"

Дочь супер звездных голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта - Шайло Джоли-Питт идет по стопам своей знаменитой мамы.
И тут имеется в виду не актерское мастерство, а внешность. Девушка-подросток, известная своими танцевальными способностями, недавно снова была запечатлена с короткой стрижкой, идентичной той, что была у Анджелины Джоли в 1997 году, которую она сделала для фильма "Джиа".
Девочка-подросток, которая стремительно взрослеет становится точной копией своего отца - актера Брэда Питта. Шайло даже одевается в темную мешковатую одежду. Разглядеть в ней молодую девушку иногда бывает на самом деле не просто.
В октябре 2021 года Шайло присоединилась к своей маме на голливудской премьере нового фильма Marvel Studios "Вечные".
В то время как Шайло в прошлом сравнивали с ее отцом Брэдом Питтом, пользователи Твиттера тогда комментировали сходство подростка с Анджелиной.
Однако, судя по свежим фото, девушка является точной копией своего звездного отца.
На фото - Шайло Джоли Питт и ее молодые эксперименты:
Напомним, ранее девушка продемонстрировали свои танцевальные движения под хит Эда Ширана Shivers в новом видео, которое сразу же разлетелось по Сети.
Ранее также голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, которая весной приехала в военный Львов, засветила кольцо с картой Украины. Звезда приехала в нашу страну, чтобы встретиться с переселенцами из "горячих точек" и поддержать детей, страдающих от войны.
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