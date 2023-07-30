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Инсайдер раскрыл подробности романа Брэда Питта и молодой любовницы

Анна Подгорная
30 июля 2023, 19:11 обновлено 30 июля, 19:11
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Как отмечают те, кто видел Питта и де Рамон вместе, в паре царит просто сумасшедшее притяжение.
Брэд Питт
Брэд Питт и Инес де Рамон сохранили романтические отношения / ua.depositphotos.com

В декабре 2022 года в СМИ стали появляться первые слухи о том, что голливудский красавчик Брэд Питт закрутил страстный роман с девушкой вдвое младше него - фитнес-тренером и бывшей женой актера Пола Уэсли Инес де Рамон.

С тех пор пара активно мелькает в светских хрониках. Информация о них ходит разная, но лишь в одном сходятся все информаторы - они безумно влюблены и строят совместные планы на будущее.

Так издание People цитирует инсайдера, который с уверенностью заявляет: Питт и его избранница этим летом даже успешно преодолели испытания отношениями на расстоянии. Последнее время у актера был загруженный график в связи со съемками фильма про Формулу-1. Тем не менее каждую свободную минуту от стремился к Инес.

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Вместе их несколько раз замечали отдыхающими в поместье Château Miraval, за право владение которым Брэд все еще судится с Анджелиной Джоли. Также актер с подругой посетили множеств других популярных европейских туристических мест.

"Этим летом они проводили вместе много времени, потому что они действительно наслаждались компанией друг друга и очень любят друг друга. Это видно каждому, кто видит их вместе", - утверждает инсайдер.

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, имя и личность которого она так тщательно скрывает. Артистка рассказала, как складываются отношения между ними сейчас.

Также Кристина, жена Григория Решетника, рассказала про скорое появление девочки в их семье - когда они только создали семью, супруги мечтали про четверых детей. Сейчас у пары три мальчика.

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