"Его это злило": Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа

Матвиенко не скрывает, что у нее до сих пор осталась сильная обида на бывшего.

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Тоня Матвиенко рассказала, какие у нее сейчас отношения с первым мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Про первый брак, в котором родилась ее первая дочь Ульяна, Тоня Матвиенко рассказывает мало и неохотно. Она была юна, наделала ошибок, и рассталась с супругом не очень красиво.

Впрочем, избранник артистки, который подарил ей первенца, и сам выражает желание оставаться в тени. Об этом Тоня Матвиенко рассказала в интервью Славе Демину.

У загадочного первого мужа есть уже другая семья, которой не нравится, если что-то о нем всплывает в прессе, отмечает певица. "Он жив. Его семья и он не хотят, чтобы я об этом говорила. Ему это доставляет неудобства. Я когда-то очень злилась на какие-то моменты, могла и в прессе о нем что-то рассказать – правду или неправду – неважно. Это злило его жену, его злило. Это закрытая тема", - говорит она.

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При этом Матвиенко не может сказать, что первый муж - плохой отец для их дочери. Ульяна порой заступается за него перед мамой. Впрочем, Тоня не поддерживает с ним общение, даже если речь идет о ребенке - она все еще обижена на своего бывшего возлюбленного.

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