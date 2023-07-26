"Почему мне должно быть стыдно?": Матвиенко рассказала про бывшую Мирзояна

Тоня Матвиенко прокомментировала, как складываются ее отношения с первой женой Арсена Мирзояна.

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Тоня Матвиенко рассказала, считает ли, что разбила семью Арсена Мирзояна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Знакомство украинских артистов Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна состоялось в 2011 году на музыкальном шоу Голос країни. Позже между ними завязался роман.

На тот момент Мирзоян был женат и воспитывал двоих детей. В 2016 Матвиенко родила ему дочь, а через полтора года они поженились. С тех пор за певицей закрепилась нелестная слава разлучницы, которая ее, похоже, совершенно не беспокоит.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину. Своей вины в том, что она полюбила женатого мужчину, Матвиенко не признает. "Мне не то чтобы смешно... Я откровенно сказала всему миру, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне за это должно быть стыдно?" - отмечает она.

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В то же время Тоня понимает, что причинила экс-супруге Мирзояна боль. Женщины не общаются, хотя с детьми мужа от первого брака у Матвиенко сложились неплохие отношения.

"Я обидела человека. Я это все понимаю. Она на меня обижена. Нам не было необходимости пересекаться. А о чем говорить?" - говорит артистка.

Ранее Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца, кольцом на безымянном пальце от которого она похвасталась еще в начале мая. Впрочем, то, как развиваются их отношения, певица держит в секрете.

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