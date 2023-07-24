Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца: но есть нюанс

Слава Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным любимым, о котором известно лишь то, что он иностранец.

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Слава Каминская несколько лукаво показала возлюбленного / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с фолловерами в Instagram-stories романтическим фото со своим загадочным бойфрендом-иностранцем.

Певица выложила в Сеть фото с любимым-иностранцем ‒ так называемый "лифтолук". Каминская делала селфи в зеркале кабины лифта. А в это же самое время ее избранник пристроился ровно за ней.

Правда, разглядеть таинственного бойфренда певицы ее поклонники пока не могут никак. Ведь певица скрывает его лицо на всех общих кадрах. Вот и в этот раз Каминская прикрыла его лицо картинкой ‒ в этот раз кадром з юным актером Макколеем Калкиным из легендарной рождественской комедии "Один дома".

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Слава Каминская и ее загадочный возлюбленный / Instagram

Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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