Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей

Певица Слава Каминская говорит, что ей в Нидерландах удалось заметно сократить расходы на жизнь.

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Слава Каминская / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Слава Каминская, поп-певица и бывшая участница герлз-бэнда "НеАнгелы" рассказала, на какие средства живет вместе с детьми за границей. Информацию исполнительница озвучила в интервью УНИАН.

"Я долгие годы работала и откладывала на светлое будущее, а оказалось на черный день. Но 24 февраля 2022 года разрушило мечты миллионов украинцев, и я не стала исключением. Но, конечно, речь не идет только о том, чтобы проесть здесь сбережения. У меня есть идеи, есть определенные цели и творческие задачи — и сейчас я, как и многие артисты, начинаю новый путь", ‒ сказал он.

Каминская говорит, что ей в Нидерландах удалось заметно сократить расходы на жизнь.

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"Как ни странно, но трачу здесь я намного меньше, чем в Украине. Пришло понимание, что многие вещи нам попросту не нужны или искусственно навязаны. Я наблюдаю за тем, как европейцы живут просто и без излишеств, и сама этому с удовольствием учусь — такой минимализм крайне заразителен. В Нидерландах не заморачиваются, в чем ходить — даже это стало для меня откровением, и помогло со временем чувствовать себя свободнее. А основная статья расходов очевидна ‒ дети", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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