УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей

Дмитрий Видоменко
23 июня 2023, 10:48 обновлено 23 июня, 10:48
8
Певица Слава Каминская говорит, что ей в Нидерландах удалось заметно сократить расходы на жизнь.
Каминская
Слава Каминская / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Слава Каминская, поп-певица и бывшая участница герлз-бэнда "НеАнгелы" рассказала, на какие средства живет вместе с детьми за границей. Информацию исполнительница озвучила в интервью УНИАН.

"Я долгие годы работала и откладывала на светлое будущее, а оказалось на черный день. Но 24 февраля 2022 года разрушило мечты миллионов украинцев, и я не стала исключением. Но, конечно, речь не идет только о том, чтобы проесть здесь сбережения. У меня есть идеи, есть определенные цели и творческие задачи — и сейчас я, как и многие артисты, начинаю новый путь", ‒ сказал он.

Каминская говорит, что ей в Нидерландах удалось заметно сократить расходы на жизнь.

видео дня

"Как ни странно, но трачу здесь я намного меньше, чем в Украине. Пришло понимание, что многие вещи нам попросту не нужны или искусственно навязаны. Я наблюдаю за тем, как европейцы живут просто и без излишеств, и сама этому с удовольствием учусь — такой минимализм крайне заразителен. В Нидерландах не заморачиваются, в чем ходить — даже это стало для меня откровением, и помогло со временем чувствовать себя свободнее. А основная статья расходов очевидна ‒ дети", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

Другие новости:

НеАнгелы Слава Каминская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

10:48 Украина
ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

09:54 Украина
Затишье перед новой войной: Китай готовится возвращать Тайвань в 2027 году - Хара

Затишье перед новой войной: Китай готовится возвращать Тайвань в 2027 году - Хара

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:48

В ГУР спрогнозировали сроки новых ракетных ударов РФ и назвали вероятные цели

10:48

Каминская рассказала, на какие деньги живет за границей

10:36

Как понять, что пора убирать лук с грядки: хитрость опытных дачников

10:15

Традиционный автопрокат и каршеринг: главная специфика услуг новости компании

09:54

ВСУ проломили оборону РФ и заняли новые рубежи на южном фронте

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:51

У Буданова дали прогноз по боям на ближайшие два-три месяцаВидео

09:33

У обломков Титаника на дне океана погиб миллиардер и еще 4 члена экипажа батискафа

09:14

Дантес оценил слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина

09:06

У Кремля все плохо, но Путину боятся об этом докладыватьмнение

Реклама
09:01

ФРУ просит НКРЭКУ и Кабмин снизить планируемый рост цен на э/э на рынке во избежание сокращения производства

09:00

Затишье перед новой войной: Китай готовится возвращать Тайвань в 2027 году - ХараЭксклюзив

08:51

Оккупанты взлетели на воздух: в Мариуполе ликвидировали четверых офицеров РФВидео

08:50

Сколько денег можно получить на пенсии со средней зарплатой: озвучена сумма

08:40

"Путин сразу впадает в истерику": Сотник рассказал, что на самом деле происходит в РФВидео

08:30

Мэр Бучи: Развитие местного самоуправления – безальтернативный путь Украины в ЕС и НАТО

07:45

ВСУ идут вперед на нескольких направлениях и занимают новые рубежи — ISW

07:27

Четверо детей не дождались папу: в тяжелых боях погиб морпех из Чернигова

07:05

Невероятно сложная загадка: лишь единицы найдут мяч среди панд за 5 секунд

07:00

День рождения Френсис Макдорманд: 5 лучших фильмов харизматичной именинницыВидео

06:42

Во время тревоги ночью в Хмельницком прозвучали взрывы: что известно

Реклама
06:30

Почему неправильно говорить "гарно виглядаєш": языковед указал на распространенную ошибкуВидео

06:25

Как красиво одеться женщине в 60 лет: 5 фокусов, которые творят с образом чудеса

06:20

В России "простой народ" может позвать кровавого Женьку на царствомнение

04:05

Сотник рассказал, является ли Пригожин самостоятельной фигурой в КремлеВидео

04:00

Какой сегодня праздник 23 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:45

Загадка с аномалией: нужно найти ошибку за 36 секунд

03:03

Что можно сделать из старого тюля: 5 невероятных идей

02:30

Потеря потерь: Вере Брежневой запретили въезд в РФ

02:00

"Диктаторы смертны": в РФ начнется переворот после освобождения Крыма - СотникВидео

01:30

"Россияне готовы действовать": эксперт раскрыл, способен ли Кремль взорвать ЗАЭСВидео

00:06

"Из РФ может поступить приказ на зло": ЗАЭС нужно деоккупировать - Зеленский

22 июня, четверг
23:22

"Ежедневно приближал победу": оккупанты убили украинского кикбоксера

23:08

Мужчина удивил всех: вот для чего нужна дополнительная дырка в верхней части кроссовокВидео

22:52

Лайма Вайкуле прямо рассказала о позиции Пугачевой насчет войны РФ против Украины

22:21

Россияне опозорились, запустив новый "вброс" о "смерти" Залужного

22:17

Леся Никитюк рассекретила вес и пошутила с поклонниками

21:40

От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

21:31

"Несут значительные потери": Маляр рассказала о тяжелых боях ВСУ с оккупантами

21:29

"Я конченный, в РФ ничего не умеют": Охлобыстина ненадолго отпустило слабоумие

20:38

"Будет так же, как осенью": Зеленский откровенно признался о контрнаступлении

Реклама
20:28

Могут ли дать повестку студенту на каникулах или в академотпуске: объяснение

20:02

"Мы не разрушаем инфраструктуру": в Украине ответили об ударах по Чонгарскому мосту

19:57

Лидеры Евросоюза хотят предоставить Украине 50 млрд евро — Bloomberg

19:47

"До конца года": Сотник рассказал, когда закончится война в УкраинеВидео

19:22

Зачем хитрые хозяйки всегда держат на кухне 1 баночку кока-колы: результат удивит всех

19:20

Чонгарский мост уже передает оккупантам плохой приветмнение

19:17

"Зачем тебе страшилы нерусские": расистка Распутина отправила позорное голосовое своей дочери

19:16

Дочь Пугачевой Орбакайте с детьми порадовалась заграничному отдыху в Италии

18:29

Женщина во Львове пошла на массаж и впала в кому: что произошло

18:25

"Мы вместе должны замучить Путина": Дуда резко высказался в адрес президента РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять