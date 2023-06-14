'Лыжи не едут': Каминская вступилась за Барских и устроила языковой скандал

Под конец дискуссии с фолловерами Каминская и вовсе заявила, что не планирует возвращаться в Украину "потому что все сложно в головах у наших".

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Слава Каминская вступил за певца Макса Барских / коллаж Главред, фото УНИАН

Певица Слава Каминская (бывшая солистка герлз-бенда "НеАнгелы") своими высказываниями вызвала очередной языковой спор. На своей странице в Instagram девушка очень негативно отреагировала на новость о том, что в Кременчуге на концерте поп-певца Макса Барских зрители вызвали полицию, потому что тот пел песни на русском языке.

Каминская решила процитировать 10 статью Конституции Украины о гарантировании "свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины".

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?", — в довольно-таки развязном тоне процитировала пошлую поговорку о поездке на лыжах по асфальту певице.

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В комментариях украинцы быстро напомнили ей, что в Украине почти полтора года идет полномасштабная война, которую развязала Россия, и пристыдили за посты. Но Каминская и не думала отказываться от сказанного и вообще сообщила, что "была вынуждена покинуть Украину и переехать в Нидерланды".

Под конец дискуссии она и вовсе заявила, что не планирует возвращаться в Украину "потому что все сложно в головах у наших".

Напомним, ранее украинский ведущий Константин Грубич, который заменил Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1, заступился за хореографа, которого критикуют за переезд в США во время войны.

Также певица Анна Тринчер устроила разнос скандальной украинской блогерше Анне Алхим, которая одобряет прослушивание музыки в исполнении артистов из страны-оккупанта.

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