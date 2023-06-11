"Пользуется своей популярностью": Константин Грубич заступился за беглого Яму

Популярный украинский ведущий выразил не самое популярное мнение про Влада Яму, тем не менее считает это честной позицией.

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Константин Грубич рассказал, как относится к Владу Яме после побега хореографа в США / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, instagram.com/vladyama_official

Украинский ведущий Константин Грубич заменил танцора и хореографа Влада Яму на популярном инфотейнмент-шоу "Твій день" на 1+1. Про его коллегу, который уже более года живет в США, куда выехал после полномасштабной войны, и зрители, и представители медиа-сообщества часто отзываются нелестно.

Тем не менее есть и те, кто встает на защиту Влада Ямы, ведь считают, что заочно судить кого-либо не стоит. К им относится и Константин Грубич, который высказал свое мнение про хореографа в интервью для Алины Доротюк.

В частности ведущий отметил, что его знакомство и общение с Ямой было больше шапочным - он не очень хорошо знал Влада, но неприязнь он точно не испытывал. Поэтому танцующий ведущий вызывает у Грубича только приятные воспоминания: "Я глубоко Влада не знаю, но мне кажется, что он хороший человек. Когда он начинал в Танцах со звездами, он был прост и открыт, я ему симпатизировал".

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Также ведущий считает, что осуждать Влада Яму не стоит, ведь каждый в первую очередь должен держать спрос с себя. К тому же Грубич отмечает работу танцора на благо Украины, пусть даже и за границей, что в целом можно оценить положительно.

"Мы не товарищи, не друзья. Я когда-то видел его на лестнице на плюсах и сказал ему, что мне нравится, как он работает - мне действительно нравилось, как он вел Твой день. Но тогда я даже не представлял, что буду на этой позиции. Что касается осуждения… Пусть каждый отвечает сам за себя. Я тоже неидеальный, и кто его знает, у него ведь маленький ребенок и может была возможность уехать. Я бы не осуждал. Другое дело, как он сейчас ведет себя, я не знаю. Если он помогает ВСУ, душой с Украиной и пользуется своей популярностью в плюс, то это хорошо", - рассказал Константин Грубич.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным, и намекнула на "свои причины", которые могут быть у каждого.

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