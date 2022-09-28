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Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: "Считаю это некорректным"

28 сентября 2022, 18:05

Лилия Яма объяснила поклонникам, что удерживает ее мужа за границей.

Влад Яма с женой Лилией
Жена Влада Ямы Лилия рассказала, почему он не возвращается в Украину из США / instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф, танцор и ведущий Влад Яма сейчас вместе с семьей находится в США. Многих поклонников артиста возмущает, что он "отсиживается" за границей, пока в Украине идет война.

Лилиана Кудлай, супруга танцора, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

Исходя из этого совершенно неважно, где именно Яма находится сейчас. Лилиана благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.

А вопрос, почему он не отправил семью в США, а сам не остался защищать дом в Украине Лилиана и вовсе считает бестактным. "Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.

Жена Влада Ямы рассказала, почему он не возвращается в Украину: 'Считаю это некорректным'
Жена Влада Ямы Лилия рассказала, почему он не возвращается в Украину из США / instagram.com/liliya_yama

Ранее стало известно, что в России закрыли Театр Романа Виктюка. Актеров отправили "на удаленку" под благовидным предлогом, а само здание будет переоборудовано под военкомат.

Также рашистская пропагандистка Маргарита Симоньян предложила устроить флешмоб, в рамках которого богатые россияне должны покупать российских солдат на войну.

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