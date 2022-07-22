Влад Яма образца 2008 года: украинский хореограф показал свою первую обложку глянца

Влад Яма показал, как выглядел 14 лет назад / instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф, танцор и ведущий Влад Яма побаловал фанатов ностальгическим кадром из далекого 2008 года, когда его головокружительная карьера в мире украинского телевидения только начиналась.

На своей странице в Instagram артист опубликовал фото обложки юбилейного номера журнала Viva. Для нее Яма позировал со своей девушкой, еще не догадываясь, что Лилиана вскорости станет его супругой и матерью его сына.

Главным вопросом выпуска журнала был: когда же свадьба? С Лилианой Кудлай танцор сочетался браком лишь через семь лет после того, как они снялись вместе для обложки глянца.

Влад и Лилиана поженились в 2015 году. В том же году на свет появился их первенец - сын Леон.

Влад Яма с женой Лилианой в 2008 году / instagram.com/vladyama_official

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Ранее украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара рассказал, что стал отцом в третий раз. Его супруга, певица Дарья Ковтун, с которой он уже воспитывает двоих детей, подарила ему сына.

Также украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев рассказал, почему украинцы так часто разводятся во время войны.

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