Почему украинцы разводятся во время войны - Алексей Дурнев назвал главную причину

Алексей Дурнев рассказал, почему украинцы разводятся во время войны / instagram.com/aleksey_durnev

Украинский ведущий и блогер Алексей Дурнев на своей странице в Instagram порой отходит от амплуа остроумного болтуна, и поднимает важные социальные и психологические вопросы.

Он с удовольствием делится своими мудрыми рассуждениями, которые для некоторых фанатов его творчества заменяют поход к психологу. Так Дурнев решил рассказать, почему во время войны расходится и разводится такое огромное количество казалось бы крепких пар.

Блогер считает, что из-за войны у многих людей произошла переоценка их жизненных приоритетов и целей. Обстоятельства вынуждают людей смотреть на мир новыми глазами, и эти взгляды, увы, далеко не всегда совпадают.

"В каждом украинце и украинке произошла трансформация ценностей, и оказалось, что у некоторых пар они перестали совпадать. … Бывшие общие интересы исчезли, а новые еще не сформировались. Вот и имеем то, что имеем. Кризисы заставляют нас заглянуть внутрь себя и трансформируют основу, не взирая на окружающих. То, что было важно раньше, становится мелочью. А то, что раньше и не приходило в голову, оказывается главным жизненным ориентиром. И это влияет на наши отношения с миром, партнером, друзьями, карьерой. Это не плохо и не хорошо, просто данность", - говорит Дурнев.

Но он все же сторонник романтической "линии" отношений, и уверен, что для тех пар, которых объединяет настоящая любовь, все преграды - лишь временные трудности.

Алексей Дурнев назвал причину разводов во время войны / instagram.com/aleksey_durnev

"Любовь переживет войну, срывы, слезы, новые глупые хобби, депрессию, боль, замкнутость, расстояние, "извини, я отправил весь аванс на ВСУ", разлуку, потери, выгорание, пертурбацию и "каре отчаяния". Любовь победит все. Поэтому так важно подпитывать ее, на что она не была бы направлена, – любовь всей вашей жизни или работу, которую вы ценили. С ней проще проходить трансформации. Будьте рядом с тем, что и кто вам важен. Потом разберемся, что это с вами было: отлет или глубинная перемена", - уверен блогер.

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Ранее украинский ведущий показал, чем кормят оккупантов и как выглядит их сухпайок. В своей программе Еда Дурнева он вместе с Лерой Мандзюк сравнил сухпайок ВСУ и сухпайок армии России.

Также Алексей Дурнев говорит, что из-за войны многие сейчас живут с родственниками, от которых сбежали еще в 16 лет. Он дал совет подписчикам, как ужиться с родными под одной крышей.

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