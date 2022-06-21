"Не знал, что Скабеева мужчина": Дурнев придумал наказание для российских пропагандистов

Пропагандисты уже начали ощущать на себе последствия вранья.
Российские пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева регулярно поливают грязью Украину, промывая мозги россиянам.
Ведущий и блогер Алексей Дурнев в комментарии журналисту Дмитрию Гордону заявил, что самым страшным для российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой – потерять все то, что они получили, продавая совесть.
"Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось", - отметил Дурнев.
Также он напомнил, что Соловьев уже лишился трех вилл в Италии и посмеялся над шуткой Дмитрия Гордона.
"Думаю, это для них самый страшный исход. Если бы была моя воля решать, что с ними делать, я бы их просто обрек на нищенское существование. И все. Знал ли я, что Скабеева – мужчина. Нет, не знал. Довольно симпатичный мужчина", - отметил Дурнев.
Читайте также"Еще походим голыми по квартире": Дурнев рассказал, как ужиться с родственниками под одной крышейРанее украинский ведущий показал, чем кормят оккупантов и как выглядит их сухпайок. В своей программе Еда Дурнева он вместе с Лерой Мандзюк сравнил сухпайок ВСУ и сухпайок армии России.
"Оно как виглядит мерзко, такое же и на вкус",- говорит Мандзюк о сухпайке оккупантов.
При этом Дурнев отметил, что оккупантам от этого сухпайка точно становится плохо.
Читайте также:
- "Забыли, что их там ненавидят": Дурнев показал "радушный" прием беглых россиян в Грузии
- "Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и Дантеса
- Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конец