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"Не знал, что Скабеева мужчина": Дурнев придумал наказание для российских пропагандистов

21 июня 2022, 16:52

Пропагандисты уже начали ощущать на себе последствия вранья.

Дурнев придумал наказание для российских пропагандистов / скриншот

Российские пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева регулярно поливают грязью Украину, промывая мозги россиянам.

Ведущий и блогер Алексей Дурнев в комментарии журналисту Дмитрию Гордону заявил, что самым страшным для российских пропагандистов Соловьева и Скабеевой – потерять все то, что они получили, продавая совесть.

"Они уже немолодые люди. Свою жизнь они посвятили тому, чтобы торговать совестью. Это у них достаточно успешно получилось", - отметил Дурнев.

Также он напомнил, что Соловьев уже лишился трех вилл в Италии и посмеялся над шуткой Дмитрия Гордона.

"Думаю, это для них самый страшный исход. Если бы была моя воля решать, что с ними делать, я бы их просто обрек на нищенское существование. И все. Знал ли я, что Скабеева – мужчина. Нет, не знал. Довольно симпатичный мужчина", - отметил Дурнев.

Читайте также"Еще походим голыми по квартире": Дурнев рассказал, как ужиться с родственниками под одной крышейРанее украинский ведущий показал, чем кормят оккупантов и как выглядит их сухпайок. В своей программе Еда Дурнева он вместе с Лерой Мандзюк сравнил сухпайок ВСУ и сухпайок армии России.

"Оно как виглядит мерзко, такое же и на вкус",- говорит Мандзюк о сухпайке оккупантов.

При этом Дурнев отметил, что оккупантам от этого сухпайка точно становится плохо.

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Владимир Соловьев Алексей Дурнев Ольга Скабеева
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