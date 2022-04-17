"Они это жрут и не могут воевать": Дурнев показал, чем кормят оккупантов

Сухпайок оккупантов / скриншот

Российские войска пришли убивать, мародерить и воровать в домах украинцев еду. Голодные оккупанты устраивают циничные преступления, но это не удивительно.

Украинский ведущий Алексей Дурнев показал, чем кормят оккупантов и как выглядит их сухпайок.

В своей программе Еда Дурнева он вместе с Лерой Мандзюк сравнил сухпайок ВСУ и сухпайок армии России.

"Оно как виглядит мерзко, такое же и на вкус",- говорит Мандзюк о сухпайке оккупантов.

При этом Дурнев отметил, что оккупантам от этого сухпайка точно становится плохо.

"Оккупанты это жрут, им становится плохо и они не могут воевать", - отметил Дурнев.

Также ведущий попробовал, чем кормят украинский военных.

В состав входит: каша, борщ с мясом, паштет и многие другие продукты.

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