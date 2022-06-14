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Год без Григория Чапкиса: Влад Яма рассказал забавную историю из жизни хореографа

14 июня 2022, 11:54

Григорий Николаевич всегда радовал окружающих своей непосредственностью.

Григорий Чапкис
Влад Яма почтил память Григория Чапкиса в годовщину его смерти / 1+1

Год назад на небосводе украинского шоу-бизнеса погасла одна из самых ярких звезд - из жизни ушел танцор, хореограф, бессменный судья шоу Танцы со звездами и Народный артист Украины Григорий Чапкис.

Коллегу, друга и наставник в годовщину его смерти вспомнил другой известный украинский танцор Влад Яма. На своей странице в Instagram он опубликовал снимок с Чапкисом времен совместных съемок в Танцах со звездами.

На фото Григорий Николаевич позирует с идеальной осанкой в черном бархатном костюме, белоснежной рубашке и галстуке-бабочке. Волосы танцора безупречно подкрашены и уложены.

"Давайте вспомним маэстро Григория Николаевича Чапкиса. Сегодня год, как его нет с нами. Но его харизму, шутки и танцы я не забуду никогда. Однажды мы сидели рядом во время мейк-апа и он сказал девушкам гримерам: "Меня сделайте моложе Ямы!". Вспоминаю и улыбаюсь… Помним…" - поделился воспоминаниями о коллеге Влад Яма.

К истории танцора присоединились многие поклонники таланта Чапкиса. Они почтили его память теплыми словами о таланте и самобытности 91-летнего хореографа:

Влад Яма почтил память Григория Чапкиса в годовщину его смерти / instagram.com/vladyama_official

"Шкода, що маестро вже не знами. Хай прийме Господь його душу в царство небесне, де є вічна любов і немає журби, турботи або болю".

"Царство Григория Небесное. Вечная и светлая память".

"Який жаль і водночас добре, що він не баче цього безглуздя".

"Дуже харизматичний був мужчина :) вічна пам‘ять".

"Григорий Николаевич был удивительный, интересный, жизнелюбивый и харизматичный человек ! ЧЕЛОВЕК - ЛЕГЕНДА!!! Для многих это пример того, каким профессионалом можно стать благодаря своему трудолюбию. Светлая память!!!❤️"

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Ранее стало известно, что Максим Чапкис, внук легендарного танцора Григория Чапкиса и младший сын Грега Чапкиса, попал в ужасную аварию с участием автомобиля второго деда.

Напомним, легендарный танцор и хореограф Григорий Чапкис ушел из жизни 13 июня 2021 года в возрасте 91-года. Подробности смерти именитого отца раскрыл его сын, также хореограф Грег Чапкис.

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