На коленях у Сталина и усы Сальвадора Дали: биография Григория Чапкиса

Григорий Чапкис / УНИАН

13 июня 2021 года в возрасте 91 года в Киеве умер легендарный украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис ‒ человек с долгой творческой и местами совершенно невероятной биографией.

Чапкис родился в 1930 году в Кишиневе, который тогда входил в состав Румынии ‒ в бедной еврейской многодетной семье. Отец Ноэх работал шорником (делал упряжь для коней), а мать Берта была домохозяйкой.

В канун Второй мировой войны Чапкисам пришлось бежать в Казахстан. В 1944-м семья возвращалась из эвакуации, но в Киеве всех сняли с поезда — из-за вспышки брюшного тифа.

Вылечившись, семья осталась в Киеве. В 1945 году поступил в железнодорожное училище и параллельно записался танцором ансамбль Трудовые резервы. Тогда же ансамбль пригласили на крупный концерт в Москву. Среди зрителей оказалась вся советская верхушка во главе с диктатором Иосифом Сталиным. Причем среди украинских артистов, которые исполнили танец гопак, Сталин почему-то выбрал именно юного Григория, подозвал, усадил к себе на колени и подарил именные часы.

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"Это длилось, думаю, полторы — две минуты от силы. Но это изменило всю мою жизнь, жизнь моих родителей, жизнь моих сестер и братьев, моих детей и внуков. Вот что значит судьба. Когда мы приехали из Москвы, вся площадь привокзальная была забита комсомольцами с лозунгами: "Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство". И меня из вагона несли на руках до автобуса", ‒ рассказывал потом Чапкис.

Сталинский подарок тем менее, пришлось продать, чтобы купить антибиотики больному отцу (Ноэх Чапкис умер через год ‒ в 1946-м), а фотокарточку со Сталиным мать Григория сожгла после XX съезда КПСС и развенчания культа личности диктатора.

С 1950 по 1955 год Чапкис работал балетмейстером в Театре имени Ивана Франко, а потом ушел работать в ансамбль под руководством Павла Вирского. И этот коллектив на многие годы стал одной из ярчайших визитных карточек советской Украины. Изюминкой репертуара были гопак и т.н. "повзунець" — шуточный танец, который исполняют на согнутых в коленях ногах. Чапкис много лет подряд солировал в этом танце.

Как говорил сам танцор, в 1962 году на гастролях в Испании за кулисы после концерта пришел легендарный художник-сюрреалист и деятель поп-культуры Сальвадор Дали.

"Мы его окружили. Он поблагодарил Вирского за прекрасный концерт. И вдруг, заметив меня, воскликнул: "О, у тебя в ногах спрятаны машинки". Подошел, наклонился, пощупал мои колени. "Точно, машинки", — говорит. Этот момент, не поняв юмора, зафиксировали журналисты, и на следующий день все газеты написали о том, что Сальвадор Дали разоблачил русского танцора, у которого в ногах спрятаны специальные моторчики", ‒ вспоминал Чапкис.

С 1973 года до 1988 года Чапкис занимался административной работой. Руководил концертно-танцевальным залом Юность на Нивках, а также был заместителем директора Театра драмы и комедии на Левом берегу.

В перестройку по приглашению дочери и зятя отправился с третьей супругой к ним в Италию. Но долго без Киева не выдержал и вскоре вернулся.

Новым поколениям украинцев, Чапкис стал известен, когда в середине 2000-х канал 1+1 приобрел права на производство танцевального шоу Strictly Come Dancing. Причем по условиям правообладателя, один из партнеров должен является профессионалом, а другой — селебрити. Проект в Украине получил название Танці з зірками и вышел в сентябре 2006 года. Одним из четырех членов жюри стал Григорий Чапкис. И тут же стал кумиром телезрителей.

Хореографа позвали в команду судей во втором и третьем сезонах, а потом, после долгого перерыва, в 2019 и 2020-м годах. Причем Чапкис до последнего выходил на паркет и танцевал.

В 2020 году он в четвертый раз вступил в брак. Причем его супруга Людмила была моложе его на 51 год.

В декабре 2020-го Чапкис с двухсторонним воспалением легких попал в Киевскую городскую больницу № 12. Перед Новым годом его выписали, но уже 6 января снова пришлось вернуться в больницу. Затем Чапкиса перевезли в Феофанию, откуда выписали 12 января. Тест на коронавирус при этом оказывался негативным.

9 февраля Чапкис оказался в реанимации Киевской городской больницы № 6 с осложнениями после пневмонии. Постепенно его здоровье становилось все хуже и хуже и вечером 13 июня Григорий Чапкис умер.