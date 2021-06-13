Умер известный украинский хореограф Григорий Чапкис

Григорий Чапкис умер / 1+1

Известный украинский хореограф, судья шоу Танцы со звездами Григорий Чапкис умер.

Легендарный хореограф ушел из жизни в возрасте 91 года.

Известно, что Чапкис длительное время болел. В декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю Чапкис снова оказался госпитализирован. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

Григорий Николаевич за время болезни сильно похудел.

О смерти Григория Чапкиса сообщил сын Грег Чапкис в Instagram.

Григорий Чапкис биография

Григорий Чапкис родился 24 февраля в 1930 году в Кишиневе. Юношей будущая звезда работал строителем на восстановлении Крещатике, а первое образование получил в железнодорожном училище.

Чапкис начал танцевать в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко.

С 1955 знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского.

Впоследствии артист открыл собственную школу танцев и стал судьей шоу Танці з зірками.

Звезда был женат 4 раза и воспитывает двух детей. Последняя избранница звезды, имя которой артист не рассекречивал, была моложе хореографа на 52 года. Влюбленные поженились в 2020-м.

Во время своих многочисленных гастролей по миру хореограф общался с такими людьми, как Мао Цзэдун, Хо Ши Мин, Фидель Кастро, Сальвадор Дали, импресарио и миллиардер Сол Юрок (Соломон Израилевич Юревич).

Григорий Чапкис - легендарный балетмейстер, народный артист Украины, лауреат 3-х международных конкурсов.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве после госпитализации из-за коронавируса умер украинский актер кино и театра Шептекита Валерий.