Сын Григория Чапкиса озвучил причину его смерти

Григорий Чапкис / 1+1

Грег, сын украинского хореографа Григория Чапкиса, назвал причину ухода отца из жизни. Об этом пишет ТСН.

По словам Грега, Григорий Чапкис скончался чисто по возрастным причинам. Он планирует прилететь на похороны.

"В 22 часа с чем-то. Мы все еще шокированы. Умер, потому что старенький. 92 года человеку, все начало отказывать. Он держался хорошо. Он старенький ‒ это муки", ‒ сказал Чапкис-младший.

В последние дни рядом с Григорием была его младшая дочь Лилия и супруга Мила.

"Еще не определились, что и как. Там сестра с ним рядом сейчас. Жена Мила была рядом, помогала все это время. Она молодец", ‒ подытожил сын хореографа.

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Напомним, ранее известный украинский хореограф, судья шоу Танцы со звездами Григорий Чапкис умер.

Легендарный хореограф ушел из жизни в возрасте 91 года.

Известно, что Чапкис длительное время болел. В декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Перед Новым годом его выписали из больницы, но через неделю Чапкис снова оказался госпитализирован. Как оказалось, он не до конца вылечил воспаление легких.