"Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп": внук Григория Чапкиса попал в ужасную аварию

Внук Григория Чапкиса попал в аварию / Коллаж

Максим Чапкис, внук легендарного танцора Григория Чапкиса и младший сын Грега Чапкиса, пострадал от столкновения с автомобилем своего второго дедушки.

Об этом рассказала Эмбер, мама мальчика, на своей странице в Instagram. Максим ехал на велосипеде, и решил перегнать автомобиль деда. Он врезался в движущуюся машину и упал с байка.

К счастью, мальчику быстро оказали первую помощь и отвезли в больницу. Там ему сделали МРТ и рентген. "Я была с ним, когда он проснулся. Максим не сломал ни одной кости. Все анализы и снимки были в норме. У него была глубокая рана на голове. Рана была так ужасна, что я могла видеть его череп. Да, череп. Максиму наложили 20 швов на лбу и 7 скобок на затылке", - рассказала Эмбер.

Внук Чапкиса стойко выдержал все этапы лечения, и уже через 10 дней смог посещать школу. Родители мальчика отмечают - это было удручающее совпадение, ведь мальчик никогда ранее не садился на велосипед без шлема.

Максим Чапкис пострадал в аварии / instagram.com/amberchapkis

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