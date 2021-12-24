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Потери 2021: украинские и зарубежные звезды, которых не стало в этом году

24 декабря 2021, 19:10

Список знаменитостей, чьи жизни унес первый год нового десятилетия.

Кто из знаменитостей умер в 2021 году/ Коллаж

Уходящий год принес нам немало потерь. Предлагаем почтить память тех деятелей культуры и искусств, которые ушли из жизни в 2021 году.

С кем миру пришлось проститься в этом году, читайте далее.

Ларри Кинг (19 ноября 1933 – 23 января 2021) - американский журналист и телеведущий скончался на 87 году жизни из-за сепсиса, вызванного тяжелым течением Covid-19.

Андрей Мягков (8 июля 1938 – 18 февраля 2021) - писатель и актер, известный по ролям в кинофильмах Служебный роман и Ирония судьбы ушел из жизни в 83 года из-за острой сердечной недостаточности.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский (10 июня 1921 – 9 апреля 2021) - супруг королевы Елизаветы II мирно скончался в своей постели за два месяца до своего столетия.

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Хелен Маккрори (17 августа 1968 – 16 апреля 2021) - британская актриса, известная по роли Нарциссы Малфой в киносаге о Гарри Поттере, умерла из-за рака молочной железы в возрасте 52 лет.

Григорий Чапкис (24 февраля 1930 – 13 июня 2021) - танцору и хореографу был 91 год, когда он, по словам его сына Грега, умер по причинам, связанным с преклонным возрастом.

Григорий Чапкис
Григорий Чапкис (24 февраля 1930 – 13 июня 2021) / 1+1

Владимир Меньшов (17 сентября 1939 – 5 июля 2021) - актер, режиссер, сценарист и продюсер умер в 81 год из-за осложнений, вызванных Covid-19.

Петр Мамонов (14 апреля 1951 – 15 июля 2021) - в 70 лет рок-музыкант также скончался из-за осложнений, вызванных Covid-19.

Уна Стаббс (1 мая 1937 – 12 августа 2021) - британская актриса скончалась дома на 84 году жизни в кругу семьи после продолжительной болезни.

Жан-Поль Бельмондо (9 апреля 1933 – 6 сентября 2021) - после инсульта, перенесенного актером двадцать лет назад, у него было слабое здоровье. Оно и подвело Бельмондо, актер скончался в 88 лет.

Стелла Клименко (1990 - 13 сентября 2021) - известная повар и участница шоу МастерШеф умерла от внезапной остановки сердца во время отдыха в Египте.

Стелла Клименко
Стелла Клименко / Пресс-служба СТБ

Уилли Гарсон (20 февраля 1964 – 21 сентября 2021) - американский актер, сыгравший Стенфорда Блетча в сериале Секс в большом городе умер в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы.

Джеймс Майкл Тайлер (28 мая 1962 – 24 октября 2021) - от рака в 59 лет умер "Гантер" из культового сериала Друзья.

Алексей Колесник (28 марта 1950 – 30 октября 2021) - актер, Заслуженный артист Украины умер в 71 год от пневмонии, вызванной Covid-19.

Виталий Малахов (19 июля 1954 – 4 ноября 2021) - режиссера, Народного артиста Украины и Художественного руководителя Киевского академического драматического театра на Подоле не стало в 67 лет.

Дин Стоквелл (5 марта 1936 – 7 ноября 2021) - звезда фильма Дюна и сериала Квантовый скачок тихо и мирно умер у себя в постели в 85 лет.

Дин Стоквелл (5 марта 1936 – 7 ноября 2021) / gettyimages.com

Виктор Коклюшкин (27 ноября 1945 – 11 ноября 2021) - сатирик, известный своими юмористическими монологами, ушел из жизни в 75 лет из-за острой сердечной недостаточности.

Валерий Гаркалин (11 апреля 1954 – 20 ноября 2021) - актер умер в 67 лет от полиорганной недостаточности, вызванной Covid-19.

Нина Русланова (5 декабря 1945 – 21 ноября 2021) - актриса умерла в 75 лет от осложнений после перенесенного Covid-19.

Александр Градский (3 ноября 1949 – 28 ноября 2021) - певец, композитор и автор песен ушел из жизни из-за ишемического инсульта в возрасте 72 лет.

Вирджил Абло (30 сентября 1980 – 28 ноября 2021) - модельер бренда Louis Vuitton скончался в 42 год после продолжительной борьбы с редким видом опухоли - ангиосаркомой сердца.

Вирджил Абло (30 сентября 1980 – 28 ноября 2021) / instagram.com/virgilabloh

Нина Ургант (4 сентября 1929 - 3 декабря 2021) - актрисы не стало в 93 года. с 2014 года страдала болезнью Паркинсона.

Марк Рудинштейн (7 апреля 1946 - 5 декабря 2021) - продюсер, актер и кинокритик скончался из-за инфаркта миокарда, перенесенного им за месяц до смерти.

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