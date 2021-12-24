Netflix в сериале Эмили в Париже опозорили украинок на весь мир - показали их глупыми воровками

4 серия 2 сезона Эмили в Париже привела к скандалу / imdb.com

В 2020 году Netflix выпустили сериал Эмили в Париже про приключения простой девушки из Чикаго во французской столице. Первый сезон был благосклонно воспринят критиками, поэтому выход второго в декабре 2021 года все ждали с нетерпением.

Увы, новый сезон приключений Эмили вызвал бурю возмущений и критики со стороны украинских телезрителей.

Дело в том, что в четвертой серии второго сезона главная героиня по сюжету знакомится с Петрой - недалекой, безвкусно одетой девушкой, которая прибыла в Париж из Киева. Украинка сперва кажется просто странноватой, но потом оказывается воровкой и клептоманкой - она заманивает Эмили в магазин брендовых вещей и вынуждает ее сбежать, не оплатив покупки.

Такое отображение Украины в целом и украинских женщин в частности привело к критике Netflix и обвинения в некорректности по отношению к стране.

Своеобразным манифестом протеста и возмущения против сериала Эмили в Париже стал пост Евгении Гаврилко в Instagram: "@emilyinparis Я говорю это от имени всех украинских женщин по всему миру. И я чувствую, что это нельзя игнорировать. Будучи самым успешным шоу @netflix в 2021 году, зная о вашем влиянии на миллионы умов и сердец по всему миру, вы все еще допускаете такое невежество и нетерпимость?

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"Та самая" украинка Петра из сериала Эмили в Париже / instagram.com/eugeniahavrylko

То, как вы отнеслись к имиджу украинцев в своем втором сезоне, 4-й серии, - это очень дешевый трюк, абсолютный скандал и позор. И я не могу поверить, что это все еще происходит в 2021 году. В то время, когда мы проявляем уважение ко всем нациям и полам. В то время, когда мы боремся со всеми стереотипами, которые разрушают мир и межкультурные отношения. В то время, когда никто не смеется над такими жалкими вещами.

Несмотря на это, вы выставляете украинку, как личность без всякого чувства вкуса и достоинства. Глупой, невежественной воровкой. Да ладно, вы это серьезно? Такой позор для такого масштаба. И это происходит, когда так много талантливых украинцев, которые влияют на мировой рынок технологий, моды, искусства, науки, спорта и т.д.?"

Далее девушка перечислила несколько украинок, которые сегодня имеют огромное влияние не только в Украине, но и мире.

Возмущение Гаврилко нашло отклик в сердцах многих. Менее чем за сутки ее пост набрал практически 50 тысяч лайков, а новость о некрасивом поступке Netflix быстро разлетелась по украинским и зарубежным СМИ.

Также девушка выразила надежду, что такой резонанс все же обратит внимание создателей сериала на подобную нетактичность, и они вырежут сцены с Петрой, которые, к слову, никак не влияют на основной сюжет сериала.

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