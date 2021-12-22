Maruv / соцсети

Певица Maruv стала жертвой российских аферистов.

Популярная украинская певица призналась, что она заказала у своих знакомых кинетические декорации за 60 тысяч евро, но товар она так и не получила.

Об этом артистка рассказала на YouTube-канале Шастун.

"Есть такие друзья, они занимаются разными кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Они взяли у меня деньги и ничего не сделали", - пожаловалась артистка.

Сначала она даже хотела нанять коллекторов, которые бы помогли вернуть долг, но потом от этой идеи отказалась, поскольку они предлагали ей незаконные методы.

Реклама

В итоге Maruv подала на мошенников иск в суд.

Ранее писали, как певица Maruv все чаще стала попадать в скандалы. Накануне она выступила в Москве на Песне года вместе с Филипом Киркоровым.

На своей странице в Instagram 30-летняя артистка опубликовала видео, которое вызвало критику у ее фанатов.

Читайте также: