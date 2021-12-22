Певица заказала у своих знакомых кинетические декорации за 60 тысяч евро.
Певица Maruv стала жертвой российских аферистов.
Популярная украинская певица призналась, что она заказала у своих знакомых кинетические декорации за 60 тысяч евро, но товар она так и не получила.
Об этом артистка рассказала на YouTube-канале Шастун.
"Есть такие друзья, они занимаются разными кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Они взяли у меня деньги и ничего не сделали", - пожаловалась артистка.
Сначала она даже хотела нанять коллекторов, которые бы помогли вернуть долг, но потом от этой идеи отказалась, поскольку они предлагали ей незаконные методы.
В итоге Maruv подала на мошенников иск в суд.
Ранее писали, как певица Maruv все чаще стала попадать в скандалы. Накануне она выступила в Москве на Песне года вместе с Филипом Киркоровым.
На своей странице в Instagram 30-летняя артистка опубликовала видео, которое вызвало критику у ее фанатов.
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