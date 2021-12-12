Maruv шокировала откровенными ласками с подругой в бикини

Фанаты были шокированы столь откровенным видео.
Певица Maruv все чаще стала попадать в скандалы. Накануне она выступила в Москве на Песне года вместе с Филипом Киркоровым.
На своей странице в Instagram 30-летняя артистка опубликовала видео, которые вызвало критику у ее фанатов.
На нем исполнительница в бикини ласкает коллегу по бедру и наклоняется к ее лицу, имитируя поцелуй.
"Скоро зимние каникулы и я их очень сильно жду! Потому что в следующем году я загадала себе много путешествий, особенно на зимние каникулы. Кто куда собирается на отдых?", - пишет певица.
А вот фанаты были шокированы столько откровенным видео.
"Отвратительно, вульгарно", "Уже перебор. Не разочаровывайте", "Как уже надоели голые задницы в Instagram", - пишут пользователи Сети.
MARUV не выдержала и решила ответить подписчикам.
"Одни надумали себе то, чего нет, у вторых вызвало отвращение две красивых девушки, позирующих на камеру, а третьи орут: "аморально", хотя я больше чем уверена, что те, кто это кричат, либо в молодости брали за обе щеки за ДК и давали кому попало за бутылку пива, либо сильно хотят такое", – написала она.
Ранее экс-ВИА Гра Миша Романова шокировала фанатов полной обнаженкой.
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