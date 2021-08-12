Умерла миссис Хадсон из сериала Шерлок на ВВС

Уна Стаббс / кадр из сериала Шерлок

Британская актриса Уна Стаббс умерла после продолжительной болезни в Великобритании.

Как сообщает Daily Mail, английская актриса и танцовщица Уна Стаббс скончалась на 85-м году жизни.

Смерть наступила дома, в кругу семьи. Перед смертью она несколько месяцев болела.

Последняя популярная роль актрисы на ТВ была роль Миссис Хадсон - хозяйки дома Шерлока Холмса.

Она сыграла миссис Хадсон — хозяйку квартиры, где проживал Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Роль миссис Хадсон она исполняла с 2010 по 2017 год.

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Уна Стаббс дебютировала на телевидении как танцовщица в группе Дуги Сквайрс в 1956 году. В 1963 году она получила свою первую главную роль — Стаббс сыграла в музыкальной комедии Летние каникулы.

Актриса была замужем дважды, у нее осталось трое детей.

Также Уна Стаббс снималась в телесериалах Убийства в Мидсомере, Мисс Марпл Агаты Кристи, Пока смерть нас не разлучит, Самая плохая ведьма.