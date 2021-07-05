В России умер знаменитый актер, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

Владимир Меньшов / УНИАН

Российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Владимир Меньшов умер от коронавируса.

Кака сообщает Мосфильм, Владмир Меньшов умер от последствий из-за коронавируса, которым тяжело переболел.

"Коллектив Мосфильма выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорит он.

Владимир Меньшов две недели боролся с коронавирусом. 22 июня его госпитализировали в 15-ю больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. В медучреждении его подключили к ИВЛ, состояние здоровье было тяжелым.

Сегодня около 9:30 утра режиссер скончался в больнице.

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О том, что Владимир Меньшов заболел коронавирусом стало известно после его госпитализации.

Владимир Меньшов - биография

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

За фильм Москва слезам не верит режиссер был удостоен премии Оскар в 1981 году.

у него на счету 82 роли, 6 режиссерских работ, он написал 6 сценариев, и 4 раза выступал продюсером.

Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

Владимир Меньшов - фильмография

1970 - Счастливый Кукушкин - Кукушкин, молодой рабочий

1972 - Человек на своем месте - Семен Иванович Бобров, председатель колхоза "Победа"

1973 - Соленый пес - матрос Мартьямов

1974 - Последняя встреча - Клим Авилов

1975 - Ар-хи-ме-ды! - Мастер Рябов

1976 - Собственное мнение

1976 - Рассказ о том, как царь Петр арапа женил - Меншиков

1976 - Розыгрыш - тренер по плаванию

1978 - Федя

1981 - Гиблое дело

1981 - Под одним небом

1982 - Время для размышлений - Игорь Игнатьевич

1982 - Если враг не сдается - маршал Конев

1983 - Магистраль

1984 - Любовь и голуби - ведущий кадрили

1985 - Снегурочку вызывали?

1985 - Вот моя деревня ...

1986 - Прости - Сергей

1986 - Курьер - Олег Николаевич

1986 - Год теленка - Феодосий Никитин, муж Людмилы

1986 - Перехват

1986 - Дорогой Эдисон!

1987 - Где находится нофелет? - Павел Голиков

1988 - Куколка - спортивный директор

1988 - Город Зеро - прокурор

1989 - Отче наш

1990 - Самоубийца

1990 - Ивин А.

1990 - Адвокат

1991 - Абдулладжан, или Стивену Спилбергу посвящается

1991 - Отдушина - мастер-краснодеревщик Михайлов

1991 - Депрессия - мафиози

1992 - В той области небес

1992 - Новый Одеон - Михаил

1992 - Генерал - Г. К. Жуков

1992 - Чтобы выжить - Олег

1993 - Троцкий

1993 - Русский регтайм

1995 - Авантюра

1995 - Ширли-мырли - президент России

1997 - Царевич Алексей - Меншиков

1998 - Сочинение ко Дню Победы - генерал

1999 - Китайский сервиз - купец Сатановский

1999 - Восемь с половиной долларов - Спартак

1999 - Досье детектива Дубровского - Генеральный прокурор Саблин

2001 - Мамука

2001 - Остановка по требованию 2

2001 - Пятый угол - губернатор

2001 - Спартак и Калашников - полковник

2002 - Ледниковый период - министр МВД

2004 - Ночной дозор - Гесер

2003 - Участок - Лев Шаров

2003 - Москва. Центральный округ - Брагин

2004 - Диверсант - Калязин

2004 - 32 декабря - Юрий

2004 - Время жестоких - Новожилов

2004 - Только ты ... - Лепехин

2004 - Бальзаковский возраст, или Все мужики сво ... -Валентин Большов, отец Веры

2005 - Дневной дозор - Гесер

2005 - Брежнев - Д. Ф. Устинов

2006 - Заколдованный участок - Лев Шаров

2006 - В. Е. - Палметов

2007 - 07-й меняет курс - президент России

2007 - Код апокалипсиса - Игорь Дмитриевич Харитонов

2007 - Диверсант. Конец войны - Калязин

2007 - Ликвидация - Г. К. Жуков

2007 - Судебная колонка - Ярослав Иванов, отец Даши

2008 - Я не Я - бывший

2008 - Шаг за шагом - Борис

2009 - Каникулы строгого режима - Вышкин

2009 - Течет река Волга - Роман Савич

2009 - О, счастливчик! - Олег Генрихович

2010 - Любовь-морковь 3 - Владимир Андреевич Голубев, папа Андрея, полковник

2010 - Любовь под прикрытием

2010 - Маруся - Тимофей Петрович Берег (умер в 1 серии)

2010 - Выкрутасы - депутат Трьохголович

2011 - Generation П - Фарсуком Сейфуль-Фарсейкин

2011 - Ёлки 2 - Валерий Михайлович Гаврилов, рядовой сотрудник авиации

2011 - Высоцкий. Спасибо, что живой - режиссер (прообраз - Юрий Любимов)

2013 - Легенда № 17 - Балашов

2013 - Мебиус - Владимир Черкашин

2013 - Диалоги

и др.

Режиссерские работы

1977 - Розыгрыш

1979 - Москва слезам не верит

1984 - Любовь и голуби

1995 - Ширли-мырли

2000 - Зависть богов

2008 - Большой вальс (незаконченный)

Сценарии

1970 - Счастливый Кукушкин (к/м)

1974 - Я служу на границе

1981 - Ночь коротка

1995 - Ширли-мырли

2000 - Зависть богов

2008 - Большой вальс

Продюсировал фильмы

1996 - Ермак

1998 - Любовь зла

1999 - Китайский сервиз

2010 - Китайская бабушка

Владимир Меньшов - отношение к Украине

Публично выступает за силовое агрессивное присоединения Донбасса в Россию и финансово способствует захватчикам. В 2017 передал пророссийским боевикам Донбасса 1 млн российских рублей.В марте 2016 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда Владимира Меньшова на территорию Украины сроком на пять лет.