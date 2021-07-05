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В России умер знаменитый актер, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

5 июля 2021, 11:21

Советский и российский актер Владимир Меньшов, который выступал за присоединение Донбасса к России умер на 82-м году жизни.

Владимир Меньшов
Владимир Меньшов / УНИАН

Российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Владимир Меньшов умер от коронавируса.

Кака сообщает Мосфильм, Владмир Меньшов умер от последствий из-за коронавируса, которым тяжело переболел.

"Коллектив Мосфильма выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорит он.

Владимир Меньшов две недели боролся с коронавирусом. 22 июня его госпитализировали в 15-ю больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. В медучреждении его подключили к ИВЛ, состояние здоровье было тяжелым.

Сегодня около 9:30 утра режиссер скончался в больнице.

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О том, что Владимир Меньшов заболел коронавирусом стало известно после его госпитализации.

Владимир Меньшов - биография

Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.

За фильм Москва слезам не верит режиссер был удостоен премии Оскар в 1981 году.

у него на счету 82 роли, 6 режиссерских работ, он написал 6 сценариев, и 4 раза выступал продюсером.

Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

Владимир Меньшов - фильмография

  • 1970 - Счастливый Кукушкин - Кукушкин, молодой рабочий
  • 1972 - Человек на своем месте - Семен Иванович Бобров, председатель колхоза "Победа"
  • 1973 - Соленый пес - матрос Мартьямов
  • 1974 - Последняя встреча - Клим Авилов
  • 1975 - Ар-хи-ме-ды! - Мастер Рябов
  • 1976 - Собственное мнение
  • 1976 - Рассказ о том, как царь Петр арапа женил - Меншиков
  • 1976 - Розыгрыш - тренер по плаванию
  • 1978 - Федя
  • 1981 - Гиблое дело
  • 1981 - Под одним небом
  • 1982 - Время для размышлений - Игорь Игнатьевич
  • 1982 - Если враг не сдается - маршал Конев
  • 1983 - Магистраль
  • 1984 - Любовь и голуби - ведущий кадрили
  • 1985 - Снегурочку вызывали?
  • 1985 - Вот моя деревня ...
  • 1986 - Прости - Сергей
  • 1986 - Курьер - Олег Николаевич
  • 1986 - Год теленка - Феодосий Никитин, муж Людмилы
  • 1986 - Перехват
  • 1986 - Дорогой Эдисон!
  • 1987 - Где находится нофелет? - Павел Голиков
  • 1988 - Куколка - спортивный директор
  • 1988 - Город Зеро - прокурор
  • 1989 - Отче наш
  • 1990 - Самоубийца
  • 1990 - Ивин А.
  • 1990 - Адвокат
  • 1991 - Абдулладжан, или Стивену Спилбергу посвящается
  • 1991 - Отдушина - мастер-краснодеревщик Михайлов
  • 1991 - Депрессия - мафиози
  • 1992 - В той области небес
  • 1992 - Новый Одеон - Михаил
  • 1992 - Генерал - Г. К. Жуков
  • 1992 - Чтобы выжить - Олег
  • 1993 - Троцкий
  • 1993 - Русский регтайм
  • 1995 - Авантюра
  • 1995 - Ширли-мырли - президент России
  • 1997 - Царевич Алексей - Меншиков
  • 1998 - Сочинение ко Дню Победы - генерал
  • 1999 - Китайский сервиз - купец Сатановский
  • 1999 - Восемь с половиной долларов - Спартак
  • 1999 - Досье детектива Дубровского - Генеральный прокурор Саблин
  • 2001 - Мамука
  • 2001 - Остановка по требованию 2
  • 2001 - Пятый угол - губернатор
  • 2001 - Спартак и Калашников - полковник
  • 2002 - Ледниковый период - министр МВД
  • 2004 - Ночной дозор - Гесер
  • 2003 - Участок - Лев Шаров
  • 2003 - Москва. Центральный округ - Брагин
  • 2004 - Диверсант - Калязин
  • 2004 - 32 декабря - Юрий
  • 2004 - Время жестоких - Новожилов
  • 2004 - Только ты ... - Лепехин
  • 2004 - Бальзаковский возраст, или Все мужики сво ... -Валентин Большов, отец Веры
  • 2005 - Дневной дозор - Гесер
  • 2005 - Брежнев - Д. Ф. Устинов
  • 2006 - Заколдованный участок - Лев Шаров
  • 2006 - В. Е. - Палметов
  • 2007 - 07-й меняет курс - президент России
  • 2007 - Код апокалипсиса - Игорь Дмитриевич Харитонов
  • 2007 - Диверсант. Конец войны - Калязин
  • 2007 - Ликвидация - Г. К. Жуков
  • 2007 - Судебная колонка - Ярослав Иванов, отец Даши
  • 2008 - Я не Я - бывший
  • 2008 - Шаг за шагом - Борис
  • 2009 - Каникулы строгого режима - Вышкин
  • 2009 - Течет река Волга - Роман Савич
  • 2009 - О, счастливчик! - Олег Генрихович
  • 2010 - Любовь-морковь 3 - Владимир Андреевич Голубев, папа Андрея, полковник
  • 2010 - Любовь под прикрытием
  • 2010 - Маруся - Тимофей Петрович Берег (умер в 1 серии)
  • 2010 - Выкрутасы - депутат Трьохголович
  • 2011 - Generation П - Фарсуком Сейфуль-Фарсейкин
  • 2011 - Ёлки 2 - Валерий Михайлович Гаврилов, рядовой сотрудник авиации
  • 2011 - Высоцкий. Спасибо, что живой - режиссер (прообраз - Юрий Любимов)
  • 2013 - Легенда № 17 - Балашов
  • 2013 - Мебиус - Владимир Черкашин
  • 2013 - Диалоги
  • и др.

Режиссерские работы

  • 1977 - Розыгрыш
  • 1979 - Москва слезам не верит
  • 1984 - Любовь и голуби
  • 1995 - Ширли-мырли
  • 2000 - Зависть богов
  • 2008 - Большой вальс (незаконченный)

Сценарии

  • 1970 - Счастливый Кукушкин (к/м)
  • 1974 - Я служу на границе
  • 1981 - Ночь коротка
  • 1995 - Ширли-мырли
  • 2000 - Зависть богов
  • 2008 - Большой вальс

Продюсировал фильмы

  • 1996 - Ермак
  • 1998 - Любовь зла
  • 1999 - Китайский сервиз
  • 2010 - Китайская бабушка

Владимир Меньшов - отношение к Украине

Публично выступает за силовое агрессивное присоединения Донбасса в Россию и финансово способствует захватчикам. В 2017 передал пророссийским боевикам Донбасса 1 млн российских рублей.В марте 2016 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда Владимира Меньшова на территорию Украины сроком на пять лет.

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