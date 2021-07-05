В России умер знаменитый актер, который финансировал "ДНР" и "ЛНР"

Советский и российский актер Владимир Меньшов, который выступал за присоединение Донбасса к России умер на 82-м году жизни.
Российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Владимир Меньшов умер от коронавируса.
Кака сообщает Мосфильм, Владмир Меньшов умер от последствий из-за коронавируса, которым тяжело переболел.
"Коллектив Мосфильма выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорит он.
Владимир Меньшов две недели боролся с коронавирусом. 22 июня его госпитализировали в 15-ю больницу с вирусной пневмонией и дыхательной недостаточностью. В медучреждении его подключили к ИВЛ, состояние здоровье было тяжелым.
Сегодня около 9:30 утра режиссер скончался в больнице.
О том, что Владимир Меньшов заболел коронавирусом стало известно после его госпитализации.
Владимир Меньшов - биография
Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе.
За фильм Москва слезам не верит режиссер был удостоен премии Оскар в 1981 году.
у него на счету 82 роли, 6 режиссерских работ, он написал 6 сценариев, и 4 раза выступал продюсером.
Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).
Владимир Меньшов - фильмография
- 1970 - Счастливый Кукушкин - Кукушкин, молодой рабочий
- 1972 - Человек на своем месте - Семен Иванович Бобров, председатель колхоза "Победа"
- 1973 - Соленый пес - матрос Мартьямов
- 1974 - Последняя встреча - Клим Авилов
- 1975 - Ар-хи-ме-ды! - Мастер Рябов
- 1976 - Собственное мнение
- 1976 - Рассказ о том, как царь Петр арапа женил - Меншиков
- 1976 - Розыгрыш - тренер по плаванию
- 1978 - Федя
- 1981 - Гиблое дело
- 1981 - Под одним небом
- 1982 - Время для размышлений - Игорь Игнатьевич
- 1982 - Если враг не сдается - маршал Конев
- 1983 - Магистраль
- 1984 - Любовь и голуби - ведущий кадрили
- 1985 - Снегурочку вызывали?
- 1985 - Вот моя деревня ...
- 1986 - Прости - Сергей
- 1986 - Курьер - Олег Николаевич
- 1986 - Год теленка - Феодосий Никитин, муж Людмилы
- 1986 - Перехват
- 1986 - Дорогой Эдисон!
- 1987 - Где находится нофелет? - Павел Голиков
- 1988 - Куколка - спортивный директор
- 1988 - Город Зеро - прокурор
- 1989 - Отче наш
- 1990 - Самоубийца
- 1990 - Ивин А.
- 1990 - Адвокат
- 1991 - Абдулладжан, или Стивену Спилбергу посвящается
- 1991 - Отдушина - мастер-краснодеревщик Михайлов
- 1991 - Депрессия - мафиози
- 1992 - В той области небес
- 1992 - Новый Одеон - Михаил
- 1992 - Генерал - Г. К. Жуков
- 1992 - Чтобы выжить - Олег
- 1993 - Троцкий
- 1993 - Русский регтайм
- 1995 - Авантюра
- 1995 - Ширли-мырли - президент России
- 1997 - Царевич Алексей - Меншиков
- 1998 - Сочинение ко Дню Победы - генерал
- 1999 - Китайский сервиз - купец Сатановский
- 1999 - Восемь с половиной долларов - Спартак
- 1999 - Досье детектива Дубровского - Генеральный прокурор Саблин
- 2001 - Мамука
- 2001 - Остановка по требованию 2
- 2001 - Пятый угол - губернатор
- 2001 - Спартак и Калашников - полковник
- 2002 - Ледниковый период - министр МВД
- 2004 - Ночной дозор - Гесер
- 2003 - Участок - Лев Шаров
- 2003 - Москва. Центральный округ - Брагин
- 2004 - Диверсант - Калязин
- 2004 - 32 декабря - Юрий
- 2004 - Время жестоких - Новожилов
- 2004 - Только ты ... - Лепехин
- 2004 - Бальзаковский возраст, или Все мужики сво ... -Валентин Большов, отец Веры
- 2005 - Дневной дозор - Гесер
- 2005 - Брежнев - Д. Ф. Устинов
- 2006 - Заколдованный участок - Лев Шаров
- 2006 - В. Е. - Палметов
- 2007 - 07-й меняет курс - президент России
- 2007 - Код апокалипсиса - Игорь Дмитриевич Харитонов
- 2007 - Диверсант. Конец войны - Калязин
- 2007 - Ликвидация - Г. К. Жуков
- 2007 - Судебная колонка - Ярослав Иванов, отец Даши
- 2008 - Я не Я - бывший
- 2008 - Шаг за шагом - Борис
- 2009 - Каникулы строгого режима - Вышкин
- 2009 - Течет река Волга - Роман Савич
- 2009 - О, счастливчик! - Олег Генрихович
- 2010 - Любовь-морковь 3 - Владимир Андреевич Голубев, папа Андрея, полковник
- 2010 - Любовь под прикрытием
- 2010 - Маруся - Тимофей Петрович Берег (умер в 1 серии)
- 2010 - Выкрутасы - депутат Трьохголович
- 2011 - Generation П - Фарсуком Сейфуль-Фарсейкин
- 2011 - Ёлки 2 - Валерий Михайлович Гаврилов, рядовой сотрудник авиации
- 2011 - Высоцкий. Спасибо, что живой - режиссер (прообраз - Юрий Любимов)
- 2013 - Легенда № 17 - Балашов
- 2013 - Мебиус - Владимир Черкашин
- 2013 - Диалоги
- и др.
Режиссерские работы
- 1977 - Розыгрыш
- 1979 - Москва слезам не верит
- 1984 - Любовь и голуби
- 1995 - Ширли-мырли
- 2000 - Зависть богов
- 2008 - Большой вальс (незаконченный)
Сценарии
- 1970 - Счастливый Кукушкин (к/м)
- 1974 - Я служу на границе
- 1981 - Ночь коротка
- 1995 - Ширли-мырли
- 2000 - Зависть богов
- 2008 - Большой вальс
Продюсировал фильмы
- 1996 - Ермак
- 1998 - Любовь зла
- 1999 - Китайский сервиз
- 2010 - Китайская бабушка
Владимир Меньшов - отношение к Украине
Публично выступает за силовое агрессивное присоединения Донбасса в Россию и финансово способствует захватчикам. В 2017 передал пророссийским боевикам Донбасса 1 млн российских рублей.В марте 2016 Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда Владимира Меньшова на территорию Украины сроком на пять лет.