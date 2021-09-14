"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

Стелла Клименко умерла / пресс-служба СТБ

Участница шоу Мастер Шеф Стелла Клименко трагически умерла. О ее смерти сообщил коллега и также участник Мастер Шеф. Профессионалы-3 Николай Люлько.

По словам знакомых Стеллы, наиболее вероятная причина смерти - внезапная остановка сердца.

"Вечная память тебе, дорогая! Вчера родители, друзья, коллеги и я потеряли дорогого нам человека… Девочка Стелла, так я всегда тебя называл… Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас сотни крутых блюд, много мастер-классов и очень нелегкий проект Мастер Шеф. Профессионалы! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу!!! Но ты не пришла…" ― написал в своих соцсетях Николай Люлько.

Как сообщает пресс-служба телеканала СТБ, в июне Стелла Клименко покинула шоу Мастер Шеф. Профессионалы-3 по состоянию здоровья.

Как известно у девушку обнаружили коронавирус.

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У Стелла Клименко был свой бизнес: готовила соусы, маринады, конфитюры, варенье.

Девушка работала в Киеве в одном из ресторанов под руководством Николая Люлько.

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