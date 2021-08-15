Умер отец Виталия Козловского

Виталий Козловский с отцом / Instagram

Умер Виталий Козловский-старший ‒ отец известного украинского поп-певца Виталия Козловского. О печальной новости рассказам сам исполнитель на своей странице в социальной сети Instagram.

Отец певца скончался на 75-м году жизни.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день — ушел из жизни мой лучший папа в мире — Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", — написал он.

Среди прочих снимков певец показал кадры, где позирует маленьким на руках у родителей и более современные фотографии с отцом.

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Напомним, ранее бывшая солистка поп-группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала о том, что скончался ее отец.

Артистка поделилась архивными фотографиями с родителем, на которых она еще маленькой сидит на руках у молодого отца, а на другой – держит отца за руку.