Умер отец Виталия Козловского

На 75-м году жизни скончался Виталий Козловский-старший - отец известного украинского поп-певца Виталия Козловского. Так сообщил сам исполнитель.
Умер Виталий Козловский-старший ‒ отец известного украинского поп-певца Виталия Козловского. О печальной новости рассказам сам исполнитель на своей странице в социальной сети Instagram.
Отец певца скончался на 75-м году жизни.
"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день — ушел из жизни мой лучший папа в мире — Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", — написал он.
Среди прочих снимков певец показал кадры, где позирует маленьким на руках у родителей и более современные фотографии с отцом.
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Напомним, ранее бывшая солистка поп-группы НеАнгелы Слава Каминская рассказала о том, что скончался ее отец.
Артистка поделилась архивными фотографиями с родителем, на которых она еще маленькой сидит на руках у молодого отца, а на другой – держит отца за руку.