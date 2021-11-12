Ушел из жизни Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин / goodhouse.ru

Российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщили на росТВ.

"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет", - сказала ведущая телеканала.

Сатирик и телеведущий много лет участвовал в телепрограммах "Смехопанорама", "Аншлаг", "Кривое зеркало".

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Ранее мы сообщали, что на 81 году жизни скончалась Валентина Александровна Малявина - советская актриса, известна ролями в фильмах Иваново детство, Король-олень, Когда рядом мужчина.

Последние годы актриса провела в специализированом пансионате для престарелых в Подмосковье. Малявиной был необходим особый уход, так как женщина потеряла зрение еще 20 лет назад в результате несчастного случая.

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