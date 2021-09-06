Умер отец Хью Джекмана - знаменитого голливудского актера

Хью Джекман / Reuters

Австриалийский актер Хъю Джекман объявил о смерти своего отца сам на следующий деть после его смерти.

Крис Джекман, который жил в Австралии, ушел из жизни 5 сентября. В этот день в стране праздновали День отца. Причина смерти Криса Джекмана не разглашается.

"Рано утром в День отца мой папа мирно скончался. И хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере. Я молюсь, чтобы он сейчас нашел спокойствие в мире с Богом", — написал звезда.

"Благослови тебя Бог, Хью. Посылаю тебе любовь и молитвы", "Я был счастлив быть лично знакомым с ним", "Земля пухом. Посылаю свои лучшие пожелания и соболезнования вам и вашим близким", "Очень тяжелая потеря. Объятия Вам и Вашей семье", - отреагировали коллеги и поклонники Хью Джекмана.

Более 544 тысяч человек соболезновали утрате Хью Джекмана, комментарии с пожеланиями добавляются тысячами к его публикации.

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Крис Джекман - отец Хью Джекмана: биография

Кристоферу Джекману, бухгалтеру британского происхождения, получившему образование в Кембридже, было около 84 лет. Кристофер Джекман и его бывшая жена - мама Хью - Грейс, оба британцы, а актер родился в Австралии.

Кристофер вырастил Хью и двух его братьев, Яна и Ральфа, как отца-одиночки в Сиднее, Австралия. Звезда Бродвея был восьмилетним школьником, когда его мать Грейс оставила его и его семью. После того, как пара развелась, сестры Хью, Зоя и Соня, переехали жить к Грейс в Великобританию, Хью и его братья Йен и Ральф остались в Сиднее со своим отцом.

"Мой отец - моя опора. От него я узнал все о лояльности, надежности, о том, что можно жить изо дня в день, несмотря ни на что ", - рассказал он об отце в интервью перед выходом фильма 60 минут.

Отец вырастил их всех достойными людьми вопреки тому, что у него біла тяжелая травма на всю жизнь из-за ухода их матери.

Напомним, 6 сентября умер Жан Поль Бельмондо.