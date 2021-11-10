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Максим Галкин провоцирует сепаратизм и поддерживает оккупацию - СБУ

10 ноября 2021, 23:58
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Российский пародист и певец внесен 3 ноября в обновленный перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Галкин
Почему Галкину запретили въезд в Украину / УНИАН

Максиму Галкину запретили въезд в Украину после внесения его в "черный список" Минкульта по предоставлению СБУ. В спецслужбе теперь объяснили причину таких санкций, пишет AP News.

Российский пародист и певец внесен 3 ноября в обновленный перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за своей деятельности, которая "провоцирует сепаратизм".

Кроме того, муж Аллы Пугачевой поддерживает российскую оккупацию украинских территорий, рассказали в спецслужбе.

"Основанием для внесения иностранца в указанный перечень являются достаточные данные о его деятельности в ущерб национальным интересам Украины, в частности, направленной на провоцирование сепаратистских настроений, создание предпосылок для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины государством агрессором, и прочее", - разъяснили в СБУ.

Конкретные примеры такой подрывной деятельности не были указаны.

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На сайте Миротворец Максим Галкин находится в базе уже давно, а попал туда из-за своих поездок в оккупированный Крым с нарушением государственной границы Украины.

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После обновления "черного списка" Минкульта в ноябре, Галкину отныне нельзя въезжать в Украину, и также запрещена трансляция на нашем телевидении контента (фильмов) с его участием.

Ранее Главред писал, что Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Шоумен стал 42-м в "черном" списке Минкульта, в котором находятся уже 259 человек.

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