Ушел из жизни известный украинский режиссер

Виталий Ефимович Малахов (19 июля 1954 — 4 ноября 2021) / facebook.com/malakhov.vitaly

Ночью 4 ноября 2021 года не стало Малахова Виталия Ефимовича - режиссера, Народного артиста Украины и Художественного руководителя Киевского академического драматического театра на Подоле. Ему было 67 лет.

Об этом сообщила в Facebook дочь режиссера Дарья Малахова.

Последние несколько месяцев Виталий Ефимович сильно болел: сердечная недостаточность, диабет, реанимации, операции, воспаление легких на фоне COVID.

Затем Дарья Малахова рассказала, что ситуация со здоровьем режиссера достаточно сложная, и попросила подписчиков сдать кровь.

После этого последовал еще один пост Малаховой: "... В течении двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен - о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно.

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Сейчас Малахов находится в тяжёлом, но стабильном состоянии в реанимации Феофании, где его продолжают спасать".

И сам режиссер, и его дочь были настроены достаточно оптимистично, но 4 ноября Виталий Ефимович Малахов скончался. Дарья Малахова попрощалась с отцом: "Лети, родной мой".

На странице режиссера в Facebook актеры и просто почитатели творчества Виталия Ефимовича выражают свои соболезнования.

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