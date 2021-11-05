Ушел из жизни известный украинский режиссер

Театр на Подоле осиротел.
Ночью 4 ноября 2021 года не стало Малахова Виталия Ефимовича - режиссера, Народного артиста Украины и Художественного руководителя Киевского академического драматического театра на Подоле. Ему было 67 лет.
Об этом сообщила в Facebook дочь режиссера Дарья Малахова.
Последние несколько месяцев Виталий Ефимович сильно болел: сердечная недостаточность, диабет, реанимации, операции, воспаление легких на фоне COVID.
Затем Дарья Малахова рассказала, что ситуация со здоровьем режиссера достаточно сложная, и попросила подписчиков сдать кровь.
После этого последовал еще один пост Малаховой: "... В течении двух дней мы были между небом и землей. Никогда в жизни мне не было так страшно и плохо. Сейчас диагноз установлен - о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно.
Сейчас Малахов находится в тяжёлом, но стабильном состоянии в реанимации Феофании, где его продолжают спасать".
И сам режиссер, и его дочь были настроены достаточно оптимистично, но 4 ноября Виталий Ефимович Малахов скончался. Дарья Малахова попрощалась с отцом: "Лети, родной мой".
На странице режиссера в Facebook актеры и просто почитатели творчества Виталия Ефимовича выражают свои соболезнования.
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