Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

86-летний Дмитрий Мухарский скончался от инсульта.
Украинский музыкант, актер, телеведущий и писатель Антин Мухарский поделился с подписчиками скорбной новостью: ушел из жизни его отец - Дмитрий Мухарский.
Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook. Мухарский посвятил отцу пост-признание, в котором рассказал, за что восхищается родителем.
По словам Антина Мухарского, его отец до последнего дня поддерживал хорошую физическую форму, любил стильно одеваться и паталогически не умел грустить.
Свой последний день Дмитрий Мухарский также провел достаточно активно: со своей супругой и младшим сыном сходили в кино, поужинали в ресторане, прогулялись по торговому центру.
А потом случился инсульт. Операция и искусственная кома не смогли сохранить жизнь Дмитрия Мухарского. О смерти отца Антину сообщила его мать.
Читайте такжеУмер Народный артист Украины, "прадедушка украинского балета"
Ранее украинский музыкант Валерий Харчишин рассказал о страшной болезни сына.
Другие интересные новости:
- В семье Анатолия Анатолича случилось горе
- Нина Матвиенко выгнала мужа из дома после 50 лет брака: "Толку, как с козла молока"
- Случайное убийство украинки на съемках фильма с Болдуином: известны последние слова Хатчинс
- Экс-жену Джонни Деппа могут посадить на семь лет за лжесвидетельство
- Дмитрий Комаров клонирован в лаборатории в Китае