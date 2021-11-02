Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

Дмитрий Мухарский - вокалист ансамбля Мрія и отец Антина Мухарского / facebook.com/AntinMykharskyi

Украинский музыкант, актер, телеведущий и писатель Антин Мухарский поделился с подписчиками скорбной новостью: ушел из жизни его отец - Дмитрий Мухарский.

Об этом артист рассказал на своей странице в Facebook. Мухарский посвятил отцу пост-признание, в котором рассказал, за что восхищается родителем.

По словам Антина Мухарского, его отец до последнего дня поддерживал хорошую физическую форму, любил стильно одеваться и паталогически не умел грустить.

Свой последний день Дмитрий Мухарский также провел достаточно активно: со своей супругой и младшим сыном сходили в кино, поужинали в ресторане, прогулялись по торговому центру.

А потом случился инсульт. Операция и искусственная кома не смогли сохранить жизнь Дмитрия Мухарского. О смерти отца Антину сообщила его мать.

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