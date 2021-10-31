В семье Анатолия Анатолича случилось горе

Анатолий Анатолич переживает горе / Facebook

Популярный украинский ведущий и блогер Анатолий Анатолич поделился с публикой трагедией в семье. От коронавируса скончался его крестный отец.

"Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом еще раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID-19", - написал на своей странице Анатолич на своей странице в Instagram

По его словам, крестный отец не получил прививку от коронавируса. Мужчина все никак не мог найти времени для вакцинации.

В связи с трагедией Анатолий Анатолич обратился к украинцам с призывом привиться.

"Поэтому антиваксеры идут в **** с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. И цените своих близких", - написал он.

Напомним, в конце июля Анатолий Анатолич показал, что его жена родила ему третьего ребенка в сети популярных роддомов Исида.