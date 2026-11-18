Ivan Navi рассказал о давней травме и проблемах со здоровьем.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-ukrainskiy-pevec-perenes-operaciyu-chto-proizoshlo-s-ego-nosom-10813223.html Ссылка скопирована

Ivan Navi рассказал о давней травме / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Кратко:

Ivan Navi получил травму много лет назад во время занятий боксом

Певец признался, что долго откладывал операцию

Украинский певец Иван Сяркевич, известный под сценическим именем Ivan Navi, сообщил о перенесенной хирургической операции. Артисту сделали септопластику - процедуру по исправлению носовой перегородки, из-за которой у него возникали проблемы с дыханием.

О недавнем вмешательстве исполнитель хитов "Такі молоді" и "Гріхи" рассказал в Instagram, опубликовав фотографию из больницы. По словам певца, необходимость в операции возникла из-за травмы, которую он получил много лет назад во время занятий боксом.

видео дня

Тогда Ivan Navi активно участвовал в соревнованиях, и однажды ему сломали нос. Со временем последствия травмы начали все сильнее сказываться на самочувствии артиста: ему становилось труднее дышать, а также появился постоянный храп.

Певец признался, что долго откладывал операцию, но в итоге решил воспользоваться возможностью исправить носовую перегородку. Теперь исполнителя ждет период восстановления.

"Когда-то давно, занимаясь боксом, я постоянно ездил на соревнования. И однажды мне сломали нос. Со временем начал замечать, что дышать становится всё труднее + постоянный храп (жена в восторге от него). Каждый раз откладывал эту операцию на нос, но наконец появилось время и возможность сделать септопластику (мне выравнивали именно перегородку). Впереди восстановление, но главное – двигаться вперед и учиться свободно дышать", – написал Ivan Navi.

Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что последняя избранница народного артиста Украины Степана Гиги публично почтила память музыканта в день его 67-летия. В соцсетях она поделилась редкой архивной фотографией с возлюбленным, дополнив кадр трогательными и искренними словами любви.

Мать американской актрисы Хайден Панеттьери Лесли Фогель рассказала, почему решила не присутствовать на похоронах дочери. Кроме того, женщина усомнилась в официальной версии ее смерти и заявила, что ответственность за произошедшее может лежать на бывшем возлюбленном актрисы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред