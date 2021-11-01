"Это страшнее, чем смерть": известный украинский певец рассказал о болезни сына

По словам артиста, сын болеет уже 3 года.
Фронтмен известной украинской группы Друга рiка Валерий Харчишин решил проверить сверхспособности экстрасенсов проекта Битва экстрасенсов.
Певец рассказал о своей жизни и признался в болезни сына.
"Я думал страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее. Много проблем в нашем роде у мужчин. Твой сын остается с тобой дома, но это не тот человек, которого ты знаешь. В конце концов остается тело, а душа… он просто уходит", - рассказал артист.
Харчишин отметил, что сын болеет уже 3 года, пошел четвертый год.
"Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоих воспоминаниях один, а приходишь домой – это другой человек. Из нее просто вытащили все изнутри", - добавил он.
В 2020 году Валерий Харчишин рассказал, что они со второй женой Юлией в 2016 году потеряли сына. На пятом месяце беременности у нее произошел выкидыш.
Читайте такжеУкраинский певец попал в реанимацию и пережил экстренную операцию
Как ранее сообщали, в Коростене Житомирской области внезапно скончалась целая семья – пожилая женщина и ее взрослые дочери.
Умершие были ближайшими родственниками певца и участника талант-шоу на канале 1+1 Голос страны Богдана Мухи.
Мама Богдана — 48-летняя Оксана, умерла в доме пожилого мужчины, за которым ухаживала. Он говорит, когда женщина пришла к нему помочь по хозяйству, уже жаловалась на самочувствие.
Но просила скорую не вызывать, надеялась, что пройдет. Но через несколько часов умерла у него на руках.